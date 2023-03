Başkan Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ı resmi törenle karşıladı.Tören sonrası gerçekleşen ikili görüşmenin ardından Erdoğan ve Novak, basın toplantısı gerçekleştiriyor.Macaristan'la stratejik işbirliğimizi her alanda güçlendireceğiz. diyen Erdoğan, "Şu an itibarıyla TANAP'tan Macaristan'a doğal gaz verilmesi konusunda Azerbaycan ile her türlü desteğe vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:Macaristan'ın Türkiye-AB ilişkilerindeki olumlu gündemin ilerletilmesine matuf desteğini artırarak sürdürmesini bekliyoruz.Stratejik ortağımız ve müttefikimiz Macaristan ile depremde yapılan yardımlar ve ilişkiler ele alındı.Macaristan ile ilişkilerimizi ve işbirliğimizi ele aldık. Ekonomik, askeri, ticari ilişkilerimizi değerlendirdik.Savunma sanayii işbirliğimizim güçlendirilmesi üzerinde durduk. İlişkileri he alanda güçlendirileceğiz.Macaristan'ın Türkiye-AB ilişkilerindeki olumlu gündemin ilerletilmesine matuf desteğini artırarak sürdürmesini bekliyoruz.Ayrıntılar geliyor...