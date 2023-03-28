Yedili Masa'da 'Kılıçdaroğlu' çatlağı: İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu istifa etti

HDP'nin desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşerek istifa edeceğini duyurdu. Masaya terörün gölgesinin düştüğünü ifade eden İYİ Parti vekili, bugün yaptığı açıklamada da Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemişti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise Akşener'in Ağıralioğlu ile görüşmeyeceğini açıkladı. Ağıralioğlu'nun istifasını içeren belge de kamuoyuyla paylaşıldı.