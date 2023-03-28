Yedili Masa'da 'Kılıçdaroğlu' çatlağı: İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu istifa etti
HDP'nin desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşerek istifa edeceğini duyurdu. Masaya terörün gölgesinin düştüğünü ifade eden İYİ Parti vekili, bugün yaptığı açıklamada da Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemişti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise Akşener'in Ağıralioğlu ile görüşmeyeceğini açıkladı. Ağıralioğlu'nun istifasını içeren belge de kamuoyuyla paylaşıldı.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, ittifaklarının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin de desteğini alması sonrası düzenlediği basın toplantısında, zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu'na HDP resti: 'Terörün gölge düşürdüğü yerde olmayız'
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'yi masaya getirmesi sonrası masada yer almayacaklarını, 'Terörün gölge düşürdüğü yerde olmayız' sözleriyle açıklayan Ağıralioğlu, bugün de Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini ifade etmişti.
İYİ Parti vekili, 'HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız.' demişti.
İstifa edecek: Yarın Akşener ile vedalaşacağım
HDP'nin desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşerek istifa edeceğini duyurdu.
İYİ Parti'den açıklama: Akşener Ağıralioğlu'nu kabul etmeyecek
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, istifa kararı alan Ağıralioğlu'nun Akşener ile görüşme talebine ret yanıtı verdi. Zorlu açıklamasında, 'İstifa tek taraflı bir karardır. Genel Başkanımızla görüşmesi olmayacaktır' dedi.
İstifa mektubu ortaya çıktı
Yaşananlar sonrasında Ağıralioğlu'nun imzasını taşıyan istifa mektubu kamuoyuna servis edildi.
Sosyal medyada istifa mektubuna ilişkin paylaşılan görsellerde, 29 Mart 2023 tarihli ve Ağıralioğlu'nun imzasının yer aldığı 'Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum' ifadelerinin yer aldığı görüldü.
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