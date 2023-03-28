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Beyaz Gazete
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Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; "Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda üretilmeye çalışan sözde tartışma hukuki değildir. Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur" dedi.

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
Ekleme: 28.03.2023 - 11:55 Güncelleme: 28.03.2023 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili açıklamalara son noktayı koydu. Çelik paylaşımında şunları söyledi:

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur

Aylar önce açıkladığımız gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımızdır.

Bu adaylığa karşı bazı partilerin YSK'ya itiraz ettiği basına yansıdı.

ADAYLIĞI ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL YOK
Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır.

Cumhurbaşkanımız milletimizin iradesine sımsıkı bağlılıkla sürdürdüğü siyasi hayatına, demokrasinin ve sandığın gücüne inanarak devam etmektedir.

Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda üretilmeye çalışılan sözde tartışma hukuki değil, hukuk dışı yollarla siyasete yön vermeye çalışan kötü alışkanlıkların depreştiğini göstermektedir...

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur

SABİH KANADOĞLU ZİHNİYETİ
Daha önce de ifade etmiştik: Bu tür söylemler, siyaseti kurgulamaya çalışan masaların gizli ortağının 'Sabih Kanadoğlu zihniyeti' olduğunu ve bu tartışmaların vesayet zihniyetinden beslendiğini ortaya koymaktadır.

Türkiye, demokratik süreçlere yalnızca aziz milletimizin yön verdiği bir noktaya gelmiştir. Geçmişin vesayet zihniyetinden ilham alan girişimlerin bu gerçeği gölgelemesi mümkün değildir. Sözün özü; milletimizin sahip olduğu demokrasi sandığına hiç kimse ipotek koyamaz!

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur

Demokratik seçimlerle milletin adayıyla yarışmaktan korkan çevreler, Cumhurbaşkanımızın önüne siyasi hayatı boyunca çeşitli engeller çıkardılar. Bu yaklaşım, Cumhurbaşkanımızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarının itirafı olmaktan başka işe yaramadı.



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