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Beyaz Gazete
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'ortak liste' açıklaması: Seçime kendi logo ve listemizle gireceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti ile ortak liste üzerinden seçime girecekleri iddialarına değinen Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nı teşkil eden 2 partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır." dedi. Seçimlere MHP logosu ve listeleriyle gireceklerini ifade eden Bahçeli, "MHP nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'ortak liste' açıklaması: Seçime kendi logo ve listemizle gireceğiz
Ekleme: 28.03.2023 - 21:58 Güncelleme: 28.03.2023 - 22:06 / Editör: Ozge Selin
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'ortak liste' açıklaması: Seçime kendi logo ve listemizle gireceğiz
Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi.

Seçimlere kısa süre kala partiler liste ve milletvekilliği adaylığı çalışmalarını hızlandırdı.

Liste mesaisi devam ederken, MHP'nin vekil çıkaramadığı illerde AK Parti ile ortak liste çıkarabileceği iddia edildi. Söz konusu 51 il için özel çalışma yapılabileceği öne sürüldü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından bu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP'den 'ortak liste' açıklaması: Kendi logo ve listeleriyle girecek

AK Parti ile ortak liste üzerinden seçime girecekleri iddialarına değinen Bahçeli, 'Cumhur İttifakı'nı teşkil eden 2 partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır.' dedi.
Seçimlere MHP logosu ve listeleriyle gireceklerini ifade eden Bahçeli, 'MHP nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır' dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'ortak liste' açıklaması: Seçime kendi logo ve listemizle gireceğiz

Devlet Bahçeli'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

'Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine 47 gün kalmıştır. Yüksek Seçim Kurulu Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanlığı Seçimine katılacak dört adaydan oluşan geçici listeyi yayımlamıştır. Süreç ilan edilmiş seçim takvimine uygun şekilde ilerlemektedir.

Seçime katılacak partiler belli olmakla birlikte hazırlanmış ittifak protokolleri de sırasıyla YSK'ya sunulmuştur. Bilindiği gibi Cumhur İttifakı çatısı altında 4 parti yer almıştır. Bu kapsamda üzerinde uzlaşılan ittifak protokolü 24 Mart 2023'te YSK'ya teslim edilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesintisiz destek vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı Seçiminde adayı belli, kararı nettir. Nitekim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bütün imkan ve inancımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi hususunda kesintisiz sürdürülen mücadele devam edecektir.

Son günlerde bilhassa MHP ile AK Parti arasında ortak liste yapılacağı, bu kapsamda yerli yersiz, maksatlı maksatsız pek çok iddia ve ifade kamuoyunda tartışma konusu, hatta polemik malzemesi haline getirilmiştir. Üstelik kara kampanya üretim ve servisi cesamet kazanmıştır.

Cumhur İttifakı'nı oluşturan 4 partiden 2'si olan; Yeniden Refah Partisi ile Büyük Birlik Partisi'nin kendi parti logoları ve adaylarıyla seçimlere katılacağı da yakın bir tarihte ilgililerin beyanıyla tescillenmiştir. Elbette bu takdir ve tercih mezkur partilerin kendi bileceği bir şeydir.

Milliyetçi Hareket Partisi'ni zor durumda bırakmak, heyecanıyla birlikte 54 yıllık dev mazisini ve müktesebatını yok saymak amacıyla bazı çevrelerin algı çalışmaları yaptığı, fitne ve tezvirat yaydığı objektif değerlendirme yapabilen ve vicdan sahibi herkesin malumudur.

Cumhur İttifakı'nı teşkil eden 2 partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Genel Seçiminde, tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır.

Gayret bizden Tevfik Allah'tandır. Çalışma bizden mükafat millettendir. Türk ve Türkiye Yüzyılına kutlu bir adım atılacak, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü cumhurun muazzam zaferiyle taçlanacaktır. TBMM'de güçlü MHP, güçlü Cumhur İttifakı milli iradeyle tecelli edecektir.'
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