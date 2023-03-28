Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir gaf daha: Konya Hollanda'dan büyük bir ülke

6+1'li koalisyonun kavgalar ve pazarlıklar sonrası adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gaflarına devam ediyor...Adaylığının ardından şehir turlarına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu Konya'ya yaptığı konuşmada büyük bir gafa imza attı.'Konya Hollanda'dan büyük bir ülkedir' ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu üstüne basa basa bir kez daha 'Konya Hollanda'dan büyük bir ülkedir' ifadelerini kullandı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde imza attığı gaflar akıllarda...KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN 'NECİP FAZIL KISAKÜREK' GAFIKemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta Hatay'da konuşma yaptığı esnada Türk edebiyatının usta ismi şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'ten alıntı yapmaya çalışırken gaf yapmıştı.Necip Fazıl'dan bahseden Kılıçdaroğlu, 'Hani diyor ya... Şair galiba şair... Necip Fazıl, bu taksimi kurt yapmaz kurtlara şah olsa...' ifadelerini kulllandı.Kılıçdaroğlu bu ifadeleri sonrası sosyal medyada ti'ye alındı.Geçtiğimiz ay Gaziantep'te konuşma yaptığı esnada Gaziantep'te olduğunu unutan Kılıçdaroğlu 'Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum' diyerek gaf yaptı.Bu sözlerin ardından salonda gülüşmeler oluşurken, bazı misafirlerin Kılıçdaroğlu'nu 'Gaziantep, Gaziantep' diye düzeltmeye çalışması ise dikkat çekti.Kılıçdaroğlu 2021'de Şanlıurfa'da bir gafa yine imza atmıştı.Fındığın merkezinin Karadeniz olduğunu unutan Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'daki konuşmasında 'Türkiye'deki pamuğun yüzde 32'isini tek başına Şanlıurfa üretir. Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir. Kırmızı mercimeğin yüzde 32'isini, isotun yani kırmızı biberin yüzde 40'ını tek başına Şanlıurfa üretir.' ifadelerini kullanmıştı.Alay konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada uzun süre eleştirilmişti.Kılıçdaroğlu yine 2021'in Ağustos ayında Çorum ile ilgili bir gaf yapmıştı.Çorum'un ihracat konusunda ülke ekonomisine yaptığı katkıyı vurgulayan Kılıçdaroğlu, 'Bakın değerli arkadaşlar, Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan bir ülkedir. ' ifadelerini kullandı.