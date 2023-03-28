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Kavcıoğlu: İkinci yarıdan itibaren TÜFE'de kademeli normalle süreci başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 91. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında konuşan Başkan Şahap Kavcıoğlu ikinci yarıdan itibaren TÜFE'de kademeli normalle süreci başladığına vurgu yaparken, liralaşma politikası sayesinde finansal istikrar potansiyel üretimi desteklemeye devam edeceğini ve enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacağını belirtti.

Kavcıoğlu: İkinci yarıdan itibaren TÜFE'de kademeli normalle süreci başladı
Ekleme: 28.03.2023 - 14:33 Güncelleme: 28.03.2023 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Kavcıoğlu: İkinci yarıdan itibaren TÜFE'de kademeli normalle süreci başladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankanın olağan genel kurulunda konuştu.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan ifadeler şu şekilde..

2022 yılı jeopolitik ve finansal belirsizliklerin olağanüstü yüksek seyrettiği bir yıl olarak kayıtlara geçmiştir.

2022 yılında Türkiye ekonomisi kesintisiz olarak büyümeye devam etti.

İkinci yarıdan itibaren TÜFE'de kademeli normalle süreci başladı.

Liralaşma politikası sayesinde finansal istikrar potansiyel üretimi desteklemeye devam edecek. Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacaktır.

Liralaşma stratejisiyle döviz kuruna olan hassasiyeti gidermeye çalıştık.

Hedefli kredi anlayışıyla 110 milyar TL taahhütlü avans kredisi verildi.

Reeskont kredilerine erişimin kolaylaşmasıyla KOBİ paylarında büyük artış oldu.

Faiz indirimiyle yatırımlara uygun finansman imkanları sağladık.

Döviz ve altından dönüşümlü hesaplar bilançomuz üzerinde olumsuz etki yaratmadı.

FAST sisteminin alışverişlerde kullanımı için karekod kurulumunu tamamladık.

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