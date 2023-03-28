İstanbul'da feci kaza! Kamyona çarpan kamyonet taksiyi altına aldı .

Kaza, 20.00 sıralarında Tem Otoyolu Gaziosmanpaşa mevki Edirne istikametinde meydana geldi.İddiaya göre şoförünün ismi öğrenilemeyen 34 TFN 11 plakalı taksi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden 34 GCJ 642 plakalı otomobile çarptı. Kazada takside bulunan 3 kişi ile birlikte diğer otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.