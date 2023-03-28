  • USD: 19,08 - 19,12
  • EURO: 20,65 - 20,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da feci kaza! Kamyona çarpan kamyonet taksiyi altına aldı .

Sultangazi'de TEM Otoyolu'nda taksi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Ekleme: 28.03.2023 - 08:30 Güncelleme: 28.03.2023 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da feci kaza! Kamyona çarpan kamyonet taksiyi altına aldı .Kaza, 20.00 sıralarında Tem Otoyolu Gaziosmanpaşa mevki Edirne istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre şoförünün ismi öğrenilemeyen 34 TFN 11 plakalı taksi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden 34 GCJ 642 plakalı otomobile çarptı. Kazada takside bulunan 3 kişi ile birlikte diğer otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da feci kaza! Kamyona çarpan kamyonet taksiyi altına aldı .

.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan, Sincan’daki İnsani Yardım Tugayı’nda Mehmetçik ile İftar Programı’nda konuşuyor
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan görüşmesi sonrası açıklama! 'Altılı kaosa ülkeyi teslim etmemek adına milli bir karar verdik'
Bakanlık açıkladı! Irak Türkiye'ye tazminat ödeyecek!
Başkan Erdoğan Fatih Erbakan ile görüşecek
CHP'de Muharrem İnce defteri kapandı! Fondaş medya sansüre başladı...
‘Namus sözü’ yalan oldu, yeni sözler verdi! Kılıçdaroğlu yeni film çevirdi: Alay konusu oldu
Kavcıoğlu: İkinci yarıdan itibaren TÜFE'de kademeli normalle süreci başladı
TBMM Başkanı Şentop: Erdoğan'ın aday olması için istisna hükme gerek yok
Yedili Masa'nın ittifakı Karamollaoğlu'ndan büyük gaf: 'PKK'ya ve HDP'ye kim silah veriyor? Amerika'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir gaf daha: Konya Hollanda'dan büyük bir ülke
İstanbul Beylikdüzü'nde yollar göle döndü!
Başkan Erdoğan'ın Miçotakis'e gönderdiği mektubun sırrı: Yunanistan'ın Türkiye'yi reddetme lüksü yok
SSB Başkanı Demir'den HÜRJET açıklaması: Gökyüzü için gün sayıyoruz
FETÖ'cü Hakan Şükür'e 'ittifak' mesajları veren CHP'li Fatma Yavuz: Beğenmezseniz oy vermezsiniz
Depremzede çocuktan Başkan Erdoğan'a: “Tayyip dede ne söz verdiyse tutar”
Kavga büyüyor! Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye: Adını bir daha duymak istemiyorum
Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
Bakanlık açıkladı: Sinema sektörüne 5 milyon 489 bin lira destek sağlanacak
Dünya, Bayraktar TB3'ün özelliklerini konuşuyor
Meteoroloji'den deprem bölgesinde şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den deprem bölgesinde şiddetli yağış uyarısı

Ağlama sesi gelen çöp evden bebek çıktı: Annenin polisteki ifadesi 'pes' dedirtti

Ağlama sesi gelen çöp evden bebek çıktı: Annenin polisteki ifadesi 'pes' dedirtti

Elon Musk rahat durmadı: Twitter'dan çok konuşulan özellik! O kısmı artık sadece mavi tikliler kullanabilecek

Elon Musk rahat durmadı: Twitter'dan çok konuşulan özellik! O kısmı artık sadece mavi tikliler kullanabilecek

Togg için ön sipariş sayısı 177 bini geçti: Büyük gün yarın

Togg için ön sipariş sayısı 177 bini geçti: Büyük gün yarın

Bir yerli araç daha yollara çıkıyor: 16 yaşındaki gençler de kullanabilecek

Bir yerli araç daha yollara çıkıyor: 16 yaşındaki gençler de kullanabilecek

Sandıkta tesadüfen bulundu! Harem ağasının milyonlarca dolarlık serveti 63 yıl sonra resmiyet kazandı .

Sandıkta tesadüfen bulundu! Harem ağasının milyonlarca dolarlık serveti 63 yıl sonra resmiyet kazandı .