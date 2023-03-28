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Fahrettin Koca açıkladı! 42.500 sağlık çalışanı alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 42.500 sağlık personelinin mülakatsız alınacağı açıkladı.

Fahrettin Koca açıkladı! 42.500 sağlık çalışanı alınacak
Ekleme: 28.03.2023 - 09:16 Güncelleme: 28.03.2023 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Fahrettin Koca açıkladı! 42.500 sağlık çalışanı alınacak
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlanıldı.

Yaşanan depremlerin ardından çadır ve konteyner kentlerde yaşam mücadelesi sürerken herhangi bir salgın riskine karşı çalışmalar yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 42.500 sağlık personelinin mülakatsız alınacağı açıklayarak şu ifadelere yer verdi:

'TÜRKİYE'NİN SAĞLIĞI İÇİN 42.500 YENİ ÇALIŞMA ARKADAŞI Bakanlığımızın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 31.600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

KPSS ile alınacak Hemşire sayısı 6.069, Ebe sayısı 1.530, Sağlık Lisansiyeri sayısı 1.494, Sağlık Teknisyeni sayısı 798, Sağlık Teknikeri sayısı 21.709'dur. Toplam sayısı 31.600'ü bulan Sözleşmeli Sağlık Personeli yanı sıra 10.900 Sürekli İşçi alımı da yapılacak.

Böylece yeni istihdam sayısı 42.500'e ulaşmaktadır. Deprem bölgesinde olan 10 il için 3.358 Hemşire, 1.027 Ebe, 400 Sağlık Lisansiyeri, 507 Sağlık Teknisyeni ve 3.767 Sağlık Teknikeri olmak üzere 9.059 Sözleşmeli Sağlık Personeli ve 2.832 Sürekli İşçi, toplamda 11.891 personel istihdam edilecektir.

İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca Noter huzurunda yapılacaktır. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu, Ö̈SYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Adaylar, tercihlerini 28 Mart-03 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre Ö̈SYM'nin internet sitesi üzerinden https://ais.osym.gov.tr yapabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Personel istihdamı mülakat olmadan yapılacak. Şimdiden hayırlı olsun.'
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