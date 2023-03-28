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Eren Abluka operasyonları kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzm.J.III.Kad.Çvş. Durmuş Ali UZUN operasyonu kapsamında, 4 aylık takip sonucu 3'ü ölü 1'i sağ 4 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kahraman askerlerimizi tebrik etti.

Ekleme: 28.03.2023 - 15:51 Güncelleme: 28.03.2023 - 15:57 / Editör: Ozge Selin
Eren Abluka operasyonları kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzm.J.III.Kad.Çvş. Durmuş Ali UZUN operasyonu kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığının desteğinde, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, HAKKARİ YÜKSEKOVA DAĞLICA BUZUL Dağları ALANDÜZ Bölgesinde, 28 Mart 2023 günü, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri destekli olarak icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 3'ü ölü 1'i sağ olmak üzere toplam 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.

100'ün altına düşen kırsaldaki PKK'lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, 'samanlıkta iğne aramak' gibi...

BAKAN SOYLU DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

'100'ün altına düşen kırsaldaki PKK'lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, 'samanlıkta iğne aramak' gibi... 4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari'de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 TERÖRİST ETKİSİZ.' ifadelerini kullandı.

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