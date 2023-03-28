En düşük emekli maaşına zam! Komisyonda kabul edildi

En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu, emekli maaşlarının asgari 7.500 TL'ye çıkarılmasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro düzenlemesini muhteva eden teklif, kabul edildi.