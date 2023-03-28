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Elazığ ile Malatya'da tarihin en hızlı ve kapsamlı dönüşümü: Depremin yaraları hızla sarıldı

24 Ocak 2020’de Malatya ve Elazığ’ı etkileyen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tarihin en hızlı kentsel dönüşümü gerçekleşti. Bölgede 45 bin konut inşa edildi. Park, okul ve sağlık merkezleri yapıldı.

Elazığ ile Malatya'da tarihin en hızlı ve kapsamlı dönüşümü: Depremin yaraları hızla sarıldı
Ekleme: 28.03.2023 - 00:34 Güncelleme: 28.03.2023 - 00:51 / Editör: Ozge Selin
Elazığ ile Malatya'da tarihin en hızlı ve kapsamlı dönüşümü: Depremin yaraları hızla sarıldı
Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve Malatya'yı da etkileyen 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 3 yıl geçti. 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'te meydana gelen ve yaklaşık 22 saniye süren deprem, bölgeyi derinden etkiledi. Depremin hemen ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AFAD, Jandarma, UMKE, Kızılay, TOKİ ve İller Bankası ile 1 ay boyunca bölgeden ayrılmadan arama-kurtarma, hasar tespit ve yıkım çalışmalarını hızla tamamladı ve vatandaşlara kira, eşya ve taşınma yardımlarında bulunuldu. Ardından bölgede Cumhuriyet tarihinin en hızlı ve kapsamlı kentsel dönüşüm çalışması başlatıldı.

Elazığ ile Malatya'da tarihin en hızlı ve kapsamlı dönüşümü: Depremin yaraları hızla sarıldı

YÜZDE 90'I TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, 'Elazığ ve Malatya ile sarsıldık, canlarımızı yitirdik. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Hamdolsun onların emanetlerine sahip çıktık, sıcak yuvalarına kısa zamanda kavuşturduk. İki şehrimizi de devlet-millet el ele ayağa kaldırdık' dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada deprem sonrası Elazığ ve Malatya'da gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler verildi. Hem afet konutları hem de yerinde dönüşümle inşa edilen konutların 33 bin 821'i tamamlandı. Bölgede inşaat çalışmaları 15 farklı merkez mahallede, merkeze bağlı beldelerde ve 7 farklı ilçede, toplam 71 noktada başlatıldı. Ayrıca 57 noktada inşaat çalışmaları ve tüm inşa hacmi yüzde 90 seviyesinin üzerinde tamamlandı. Bu yıl içinde kalan tüm çalışmaların tamamlanması planlanıyor.

Elazığ ile Malatya'da tarihin en hızlı ve kapsamlı dönüşümü: Depremin yaraları hızla sarıldı

SİVRİCE'DE YAŞAM BAŞLADI

Bakanlıktan Elazığ depremi sonrası merkez üssü Sivrice'de yapılan çalışmalar hakkında da bilgi paylaşıldı. Bu kapsamda 305 konut, 3 fırın, 88 dükkân, 2 cami, 1 PTT hizmet binası ve tüm sosyal donatıların inşası tamamlandı. 27 bin 778 konut yapımı planlanırken, 25 bin 674 konutun ihalesi yapıldı. 22 Ocak itibarıyla hak sahiplerine teslim işlemleri başladı. Bu konutlardan 6 bin 966 kentsel dönüşüm konutu, 17 bin 817 afet konutu (3 bin 575'i köy evi). 2 bin 995 sosyal konut yapılmış olacak. Bin 352 iş yerinden 1.178'i tamamlandı ve hak sahiplerine teslimleri başladı. Depremde büyük hasar gören Malatya'nın Doğanyol ilçesi de yeniden inşa edildi. Deprem sonrası başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçeye yatay mimariye uygun 317 konut, 42 işyeri ile 1 camii inşa edildi.

Elazığ ile Malatya'da tarihin en hızlı ve kapsamlı dönüşümü: Depremin yaraları hızla sarıldı

45 BİN EV TESLİM EDİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, afet bölgelerinde yapılan yaklaşık 45 bin konut, işyeri, köy evi tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi. Yapımı devam eden tüm afet konutları da 2023 yılında teslim edilecek. Malatya, Elazığ, İzmir, Antalya ve Muğla'da olduğu gibi Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde de kalıcı afet konutlarının 1 yıl içinde teslim edilmeye başlanacağı açıklandı.

Elazığ ile Malatya'da tarihin en hızlı ve kapsamlı dönüşümü: Depremin yaraları hızla sarıldı

ELAZIĞ'DA MALATYA'DA NELER YAPILDI?

*Elazığ'da 27 bin 778 konut yapımı planlandı, 25 bin 624 konutun ihalesi yapıldı. 22 Ocak itibarıyla hak sahiplerine teslim işlemleri başladı. Bu konutlardan 6.966 kentsel dönüşüm konutu, 17.817 afet konutu (3.575'i köy evi). 2.995 sosyal konut yapılmış olacak.

*1.352 işyerinden 1.178'i tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi.

*Toplamda 140 derslikli ilkokul, 48 derslikli ortaokul, 116 derslikli lise olmak üzere 304 derslikli okul yapıldı ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

*Hasarlı 6 okul yıkılarak yerine güvenli ve sağlıklı 6 okul yapıldı. Bu kapsamda 16 okulun inşa edilmesi için çalışmalar başladı, 15 okul tamamlandı.

*Zafran Mahallesi'ndeki 220 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunun inşası tamamlanma aşamasına geldi.

*Baskil ilçesindeki 100 öğrenci kapasiteli pansiyonun tamamlanarak teslim edildi.

*12 caminin yapımı tamamlanırken il müftülüğüne teslim edildi.

*Mustafapaşa Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nin inşası da tamamlandı.

*Depremden yoğun şekilde etkilenen Malatya'da il merkezi ile 8 ilçede çalışma yürütüldü.

*Malatya'da toplam 8 bin 730 konut üretildi. Bu konutlardan 6 bin 32'si afet konutu, 2 bin 106'sı kentsel dönüşüm konutu, 592'si sosyal konut olmak üzere şimdiye kadar 6 bin 89 konut teslim edildi.

*Yapılan 1.570 köy evinden 1.248'i teslim edildi.

*284 ticari birim yapılırken bunlardan 178'i teslim edildi.

*8'i hasar görmüş okulların yerine, 1 tanesi yeni planlanan olmak üzere 196 derslikli 9 okul inşa edildi. Okulların tamamı teslim edildi.

*Planlanan 8 camiden 5'i bitirildi.

*1 millet bahçesi tamamlanarak hizmete girdi, 1 millet bahçesinin de yapımı sürüyor.

* Yapımı devam eden 1 adet Polis Özel Harekat (PÖH) merkezi bulunuyor.

*Gelinciktepe mevkiinde 550 milyon TL bedelle toplam 1527 konut üretildi ve bu konutların teslimleri gerçekleştirildi.
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