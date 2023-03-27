Sakarya'da terör operasyonu! 23 kişi gözaltına alındı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonla PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.Operasyonlarda PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüpheli ile FETÖ/PDY terör örgütü içerisindeki faaliyetleri sebebi ile haklarında yakalama emri bulunan 13 şüpheli olmak üzere, toplam 23 şüpheli şüpheli yakalandı.