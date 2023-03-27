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İstanbul'da kaçakçılık operasyonu! Piyasa değeri 6 milyon TL

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla getirilmek istenen dinleme cihazı, gizli kamera ve takip cihazının da aralarında olduğu piyasa değeri 6 milyon 30 bin lira olan kaçak eşya ele geçirdi.

Ekleme: 27.03.2023 - 11:36 Güncelleme: 27.03.2023 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu! Piyasa değeri 6 milyon TL
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesi tarafından gerçekleştirilen analizlerde, İstanbul'da faaliyet gösteren ithalatçı bir firma adına işlem gören 8 adet konteynerin kaçakçılık yönünden riskli olduğu değerlendirildi. Bunun üzerine Ankara'dan özel olarak görevlendirilen operasyon ekibi, İstanbul'da görevli Gümrük Muhafaza ekipleriyle koordineli şekilde limana ulaştı.

Gümrük tescil işlemlerin gerçekleştiği Haydarpaşa Gümrük Sahası'na ulaşılmasının ardından şüpheli görülen 8 konteyner ekiplerce tespit edilerek, detaylı bir şekilde kontrolden geçirildi. Konteynerde bulunan eşyalar peyderpey incelenerek eşyaların nitelik, cins, sayı, ağırlık yönünden tespit ve ölçümleri yapıldı. İncelemeler sonucunda beyan dışında ve farklı beyan edilen çok sayıda ve farklı türde eşyanın bulunduğu belirlendi.

EŞYALARA EL KONULDU SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Eşyalar arasında, 90 bin elektrikli aydınlatma cihazı, tıraş makinesi, oyuncak, termos, akü şarj aleti, uzatma kablosu, akım korumalı priz, kamera muhafazası, dinleme cihazı ve kulaklığı, gizli kamera, takip cihazı, hoparlör aksamı, multimedya, projektör ve ledmodül lamba bulunduğu tespit edildi.

Eşya arasında çok sayıda beyan dışı dinleme cihazı, gizli kamera ve benzeri gizli takip cihazları ele geçirildi. Ekiplerce ele geçirilen kaçak eşyaya el konulurken, yapılan hesaplamalarda eşyanın değerinin 6 milyon 30 bin Türk lirası olduğu belirlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda kaçak eşyalarla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul'da kaçakçılık operasyonu! Piyasa değeri 6 milyon TL
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