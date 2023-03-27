İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geri adım: Protestolara neden olan yargı düzenlemesi ertelendi

İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan tartışmalı yargı reformuna karşı düzenlenen protestolar 13. haftasına hızlı bir şekilde başladı.NETANYAHU HÜKÜMETİNİN TARTIŞMALI 'YARGI REFORMU'Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir 'yargı reformu' planladıklarını duyurmuştu.NETANYAHU SAVUNMA BAKANI GALLANT'I GÖREVDEN ALDINetanyahu'nun yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısı yapan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı dün akşam görevden almasıyla gece geç saatlere kadar devam eden protestoların ardından, İsrail genelinde bugün de farklı meslek grupları greve gitti. Ülkenin birçok farklı noktasında sivil itaatsizlik eylemleri ve protestolar düzenlendi.YÜZBİNLER SOKAKLARA İNDİGösterilerin odak noktası ise Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi oldu. Binlerce protestocu, Meclis önünde gerçekleştirilen kitlesel gösteriye katılmak için ülkenin dört bir yanından tren ve otobüslerle Batı Kudüs'e akın etti. İsrail medyasındaki haberlere göre, Meclis çevresinde yaklaşık 100 bin kişi toplandı. İsrail polisi, Meclise açılan yollarda geniş güvenlik önlemleri aldı.İsrail bayrakları, Netanyahu hükümetini eleştiren pankart, döviz, afiş taşıyan göstericilere, bando takımları eşlik etti. Göstericiler, burada 'Demokrasi' ve 'Utanın' şeklinde sloganlar attı.TARTIŞMALI 'YARGI REFORMU' ERTELENDİGelen son bilgilere göre İsrail Başbakanı Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurdu.Ülke genelinde 13 haftadır on binlerce İsrailli hükümetin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar gerçekleştiriyor.