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Hacer Foggo, CHP'den milletvekili aday adayı oldu

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, CHP'den vekil aday adaylığı başvurusunda bulunan isimlerin arasında yer aldı.

Hacer Foggo, CHP'den milletvekili aday adayı oldu
Ekleme: 27.03.2023 - 14:17 Güncelleme: 27.03.2023 - 14:27 / Editör: Ozge Selin
Hacer Foggo, CHP'den milletvekili aday adayı oldu
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gitmeye hazırlanıyor.

48 günün kaldığı tarihin en önemli seçimlerinde, parti liderlerinin çalışmaları devam ediyor.

Gelişmeler devam ederken pusulada yer alacak isimler de belirlendi.

Son haliyle pusulada yer alacak isimler; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oldu.

Öte yandan partiler milletvekilliği için de başvuruları almaya başladı.

CHP'de ise milletvekilliği aday adaylığı başvurularının sona ermesiyle değerlendirme süreci başladı.

Hacer Foggo, CHP'den seçime girecek
Mevcut milletvekillerinin çoğu yeniden vekil olmak adına başvurularda bulunurken, listede yer alan ve yer almayan isimler dikkat çekti.

Partinin önde gelen kurmaylarından CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Onursal Adıgüzel ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin aday adaylığı başvurusunda bulunmadı.

Listede yer alan bir isim ise gündem oldu.

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, vekil aday adaylığı başvurusunda bulunan isimlerin arasında yer aldı.

Askere yönelik ağır ithamlarda bulundu
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi takımına aldığı Hacer Foggo'nun adaylığı, Türk askerini karalamaya yönelik skandal paylaşımlarını akıllara getirdi.

Foggo, terör örgütü PKK'ya yönelik Hendek operasyonları sürecinde Mehmetçik'e 'katliam' gibi ağır bir ithamda bulunmuştu.

Çocuk katliamı yapılıyor iftirası
Jandarma Özel Harekat'ın Hendek operasyonları sırasında bir sınıfta çekilen ve tahtada 'Eğitim sırası bizde J.Ö.H' ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Foggo, şu notu eklemişti:

Siz eğitim yaparken 'Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi'ne göre 44 çocuk öldürüldü.
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