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FETÖ’ye ihale kıyağı yapan CHP’li başkanın 2 yıl hapsi istendi! 432 bin lira kamu zararına yol açtı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun skandallarına bir yenisini daha ekledi. Başkan Çerçioğlu ile Özel Kalem Müdür Vekili Tahir Olçum'un katılımcılardan istenmesi zorunlu olduğu halde iş deneyim belgesi istemeden FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan ile bağlantılı şirketlere hizmet alım ihalesi vererek 432 bin lira kamu zararına yol açtığı ortaya çıktı. Yüzde 50'si Erkan Karaaslan'ın kız kardeşi Mehtap Aykanat'a ait olan Vizyon Yayıncılık Limited Şirketi iki farklı ihalede 291 bin 380 lira, Karaarslan'ın Nevşehir'den hemşerisi bir işletmeye ise 140 bin 720 lira ödeme yapıldığı belirlendi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çerçioğlu ile Olçum hakkında 'görev kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

FETÖ’ye ihale kıyağı yapan CHP’li başkanın 2 yıl hapsi istendi! 432 bin lira kamu zararına yol açtı
Ekleme: 27.03.2023 - 08:51 Güncelleme: 27.03.2023 - 08:52 / Editör: Ozge Selin
FETÖ’ye ihale kıyağı yapan CHP’li başkanın 2 yıl hapsi istendi! 432 bin lira kamu zararına yol açtı
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu skandalları ve yolsuzlukları ile gündemden düşmüyor. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Özel Kalem Müdür Vekili Olçum hakkında danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde iş deneyim belgesi istenilmesi zorunlu olduğu halde katılımcılardan bu belgeyi istemeden ihaleleri gerçekleştirdikleri bilgisine ulaşınca soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığı'ndan verilen soruşturma izni verilmesine karşın, Çerçioğlu karara itiraz etti. Ancak yapılan itiraz reddedildi.

ÇERÇİOĞLU SAVCILIĞA İFADE VERDİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Çerçioğlu ile Olçum, olayda bir sorumluluklarının olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi. Çerçioğlu'nun katılımcı firmalardan iş deneyim belgesi istemeden bu şekilde 3 tane danışmanlık hizmet alımı ihalesi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, danışmanlık hizmeti alım ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 'istenilecek belgeler' başlıklı 29. maddesinin 1. fıkrasında, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin idarece istenilmesinin zorunlu olduğu belirtildi.

Zorunlu olmasına rağmen isteklilerden belge istenilmeden ihalelerin gerçekleştirildiği vurgulandı. Teklif açma zarfı ve belge kontrol tutanaklarından mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler satırının ve iş deneyim belgesi sütununun boş bırakıldığı ifade edildi.

İHALEYE KATILMALARINA OLANAK SAĞLADI

Ayrıca, iddianamede Çerçioğlu ile Olçum'un ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olmayan firmaların ihaleye katılmalarına, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle gerekli denetimi yapmayarak ihalenin yetkin olmayan firmalara verilmesine olanak sağladıklarının altı çizildi.

432 BİN LİRA KAMU ZARARI

Yüzde 50'si Erkan Karaaslan'ın kız kardeşi Mehtap Aykanat'a ait olan Vizyon Yayıncılık Limited Şirketi iki farklı hizmet alımı ihalesinde 141 bin 380 ile 150 bin lira, FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın Nevşehir'den hemşerisi ve daha önce bu kentteki İstanbul Börekçisi adlı işletmenin sahibi İsmail Aydın'a ait Yönetim Eğitim ve Kültür Derneği İktisadi İşletmesi'ne (YEKÜD) 140 bin 720 lira olmak üzere toplamda 432 bin 100 lira ödeme yapılarak kamu zararına yol açıldığı belirtildi.

Bu nedenle şüpheliler Çerçioğlu ve Olçum'un görevlerinin gereklerini yapmakta ihmal göstermek suretiyle görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri vurgulandı.

2 şüpheli hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Çerçioğlu ile Olçum önümüzdeki günlerde Aydın Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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