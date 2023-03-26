  • USD: 19,04 - 19,07
  • EURO: 20,51 - 20,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dünya Saati etkinliğinde ışıklar, Türkiye için kapatıldı

Her yıl iklim krizine dikkat çekmek için düzenlenen Dünya Saati etkinliğinde bu yıl, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Dünya Saati etkinliğinde ışıklar, Türkiye için kapatıldı
Ekleme: 26.03.2023 - 00:50 Güncelleme: 26.03.2023 - 01:08 / Editör: Ozge Selin
Dünya Saati etkinliğinde ışıklar, Türkiye için kapatıldı
İsviçre merkezli Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2007 yılında iklim krizine farkındalık yaratmak için başlatılan ve yıllar içinde giderek yayılan 1 saatliğine ışıkları kapatma etkinliği bugün gerçekleştirilecek.

Dünya Saati olarak adlandırılan ve her yıl mart ayının son cumartesi günü yapılan etkinlik, bu yıl Kahramanmaraş merkezli ve 50 binin üzeri kişinin hayatının kaybettiği depremler için yapılıyor..

Işıklar kapatılarak depremde hayatını kaybedenler anıldı

Türkiye'deki ışıklar 20.30'da deprem felaketinde yaşamını yitirenleri anmak için kapatıldı.

Sultanahmet Camii, Fener Rum Patrikhanesi ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde ışıklar 1 saatliğine kapatıldı.

Galatasaray Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından etkinlikle ilgili, “Her yıl Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, doğayı koruma ve iklim krizi ile mücadelede farkındalığı artırma adına yapılan ışıkları kapatma etkinliği, bu yıl deprem felaketinde kayıplarımızı anma, deprem bölgesi ile dayanışma ve yeşil iyileşme çerçevesinde gerçekleştirildi' şeklinde paylaşımda bulunuldu.

Dünya Saati etkinliğinde ışıklar, Türkiye için kapatıldı

'Kayıplarımızı anıyoruz'

WWF Türkiye tarafından ilgili web sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kayıplarımızı Anıyoruz, Türkiye'yi Yeşil İyileşme Seferberliğine Çağırıyoruz. Her yıl mart ayının son cumartesi dünya çapında milyonlarca insan, doğa ve insan için ses veriyor. Bu yıl Dünya Saati'nde depremde yitirdiğimiz kayıplarımızı anıyor, depremde zarar gören bölgelerimizden başlayarak doğayla uyumlu bir gelecek kurma çağrısı yapıyoruz.

Dünya Saati etkinliğinde ışıklar, Türkiye için kapatıldı


Dünya Saati etkinliğinde ışıklar, Türkiye için kapatıldı

Dünya'dan kareler

-Yeni Delhi

Dünya Saati etkinliğinde ışıklar, Türkiye için kapatıldı

Cakarta

Dünya Saati etkinliğinde ışıklar, Türkiye için kapatıldı

Malezya

Dünya Saati etkinliğinde ışıklar, Türkiye için kapatıldı
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Son seçim anketi sonuçları nasıl? Başkan Erdoğan ve AK Parti oy oranı ne kadar? Ali İhsan Yavuz açıkladı!
İbrahim Kalın'dan F-16 açıklaması! 'Olmazsa alternatif üretiriz'
Dünya Saati etkinliğinde ışıklar, Türkiye için kapatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay alçak eylemi lanetledi: İzin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz
100 bin imzayı toplayan Muharrem İnce CHP'yi ağır bombaladı: Koltuk derdine düşenler bana demokrasiden bahsedemezler!
Bakan Bilgin duyurdu! 2 bin TL emekli bayram ikramiyesinden EYT'liler de yararlanacak
'Terörün olduğu yerde olmayız' demişti... Yavuz Ağıralioğlu'nun ikiyüzlü siyasetine büyük tepki!
İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı! Detaylar belli oldu
Ömer Çelik: Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağına saldırıyı lanetliyoruz
Türkiye ile silahlanma yarışına giren Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu
İstanbul'a yeni metro! İBB yapmadı Bakanlık bitirdi: Açılışa günler kaldı
6'lı koalisyon yaydı, CHP tetikçileri balıklama atladı! 'Başkan Erdoğan'ın diploması yok' iftiralarını bir kez daha bozguna uğradı!
Başkan Erdoğan İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor
Tele 1'de İmam Hatip düşmanlığı! Skandal sözler: Üniversiteye girmeye hakları yok, bilim yapamazlar
Togg'dan önemli gelişme
ANKA-3 ne zaman gökyüzüne kavuşacak? Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayında duyurdu!
45 bin yeni öğretmen ataması 8 Mayıs’ta yapılacak: Branşlar belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce' planı! 'Oyları bölmesin' diye bu koltuğu teklif edecek...
BDDK'dan iki yeni bankanın kuruluşuna onay
Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu'na sert tepki: HDP’ye bakanlık verecek misiniz?
25 Mart hava durumu: 4 ile turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

25 Mart hava durumu: 4 ile turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak

Aracı olanlar dikkat! Aylık yüzde 0.75 ödenecek

Aracı olanlar dikkat! Aylık yüzde 0.75 ödenecek

Elon Musk Twitter’da duyurdu: Artık tüm dünya mevcut!

Elon Musk Twitter’da duyurdu: Artık tüm dünya mevcut!

İstanbullulara gri bulut uyarısı: Çok büyük risk taşıyor.

İstanbullulara gri bulut uyarısı: Çok büyük risk taşıyor.

18 yaş altına sosyal medya yasağı! Aileleri izin vermezse giremeyecekler

18 yaş altına sosyal medya yasağı! Aileleri izin vermezse giremeyecekler