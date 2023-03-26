Dünya Saati etkinliğinde ışıklar, Türkiye için kapatıldı

İsviçre merkezli Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2007 yılında iklim krizine farkındalık yaratmak için başlatılan ve yıllar içinde giderek yayılan 1 saatliğine ışıkları kapatma etkinliği bugün gerçekleştirilecek.Dünya Saati olarak adlandırılan ve her yıl mart ayının son cumartesi günü yapılan etkinlik, bu yıl Kahramanmaraş merkezli ve 50 binin üzeri kişinin hayatının kaybettiği depremler için yapılıyor..Türkiye'deki ışıklar 20.30'da deprem felaketinde yaşamını yitirenleri anmak için kapatıldı.Sultanahmet Camii, Fener Rum Patrikhanesi ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde ışıklar 1 saatliğine kapatıldı.Galatasaray Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından etkinlikle ilgili, “Her yıl Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, doğayı koruma ve iklim krizi ile mücadelede farkındalığı artırma adına yapılan ışıkları kapatma etkinliği, bu yıl deprem felaketinde kayıplarımızı anma, deprem bölgesi ile dayanışma ve yeşil iyileşme çerçevesinde gerçekleştirildi' şeklinde paylaşımda bulunuldu.'Kayıplarımızı anıyoruz'WWF Türkiye tarafından ilgili web sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Kayıplarımızı Anıyoruz, Türkiye'yi Yeşil İyileşme Seferberliğine Çağırıyoruz. Her yıl mart ayının son cumartesi dünya çapında milyonlarca insan, doğa ve insan için ses veriyor. Bu yıl Dünya Saati'nde depremde yitirdiğimiz kayıplarımızı anıyor, depremde zarar gören bölgelerimizden başlayarak doğayla uyumlu bir gelecek kurma çağrısı yapıyoruz.Dünya'dan kareler-Yeni DelhiCakartaMalezya