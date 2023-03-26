Bugün hava durumu nasıl? İşte 26 Mart hava durumu raporu...

Marmara Bölgesinde sağanak yağışlar etkili oluyor. Sıcaklık İstanbul’da 14, Edirne’de 20, Bursa’da 17 derece ölçülüyor. Sıcaklıklar pazartesi günü 5-6 derece artacak Salı günü ise yer yer 10 dereceye varan kayıp yaşayacak. Peki diğer bölgelerde hava durumu nasıl? İşte detaylar...

MARMARA BÖLGESİ

Haftasonunu dışarıda geçirmek isteyenler hava durumu nasıl merak ediyor. Peki 26 Mart Pazar günü hava nasıl? Bugün hava yağmurlu mu? İşte bölge bölge hava durumu raporları...

Marmara Bölgesinde sağanak yağışlar etkili oluyor. Sıcaklık İstanbul'da 14, Edirne'de 20, Bursa'da 17 derece ölçülüyor. Sıcaklıklar pazartesi günü 5-6 derece artacak Salı günü ise yer yer 10 dereceye varan kayıp yaşayacak.

EGE BÖLGESİ



Ege Bölgesinde bulutlu bir hava var, iç kentlerde sağanak yağışlar da etkili oluyor. Sıcaklık iç kesimlerde 15-16, kıyıda 20-21 derecelerde ölçülüyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesinin orta ve doğu kentlerinde sağanak yağışlar devam ediyor. Sıcaklık Adana'da 23, Kahramanmaraş'ta 17, Hatay'da 21 derece ölçülüyor. Yağışların yeni haftada da etkili olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu Bölgesi de bulutlu ve yağışlı bir havaya sahip. Sıcaklık bölgede en yüksek 16-17 derecelerde ölçülüyor. Pazartesi günü yağışın doğu kentlerde devam etmesi bekleniyor.

KARADENİZ BÖLGESİ

Karadeniz Bölgesinde de sağanak yağışlar görülüyor. Sıcaklık Bolu'da 16, Samsun'da 17, Trabzon'da 15 derece ölçülüyor. Pazartesi günü yağışlar sürüyor, sıcaklıklar da birkaç derece düşüyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesinin batı kentlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlar etkili oluyor. Sıcaklık Malatya'da 13, Elazığ'da 15 derece ölçülüyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de kuvvetli sağanaklar etkisini sürdürüyor. Sıcaklık bölgede en yüksek 15-16 derecelerde ölçülüyor. Pazartesi günü 2-3 derecelik sıcaklık artışı bekleniyor ancak yağışlar devam ediyor.