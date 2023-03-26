Araç sahiplerine müjde: Benzine indirim geliyor

28 Mart itibarıyla geçerli olmak üzere benzine 81 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Buna göre İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20 liranın altına inecek.

24 Şubat tarihinden itibaren süregelen Rusya Ukrayna savaşı, akaryakıt sektörünü de vurdu.Akaryakıt fiyatları, brent petroldeki değişimle dalgalanıyor.Brent petrol sert bir şekilde 74 dolara gerilerken, bu kez sürücüleri sevindirecek bir haber geldi.Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 81 kuruşluk bir indirim bekleniyor.28 Mart Salı gününden itibaren pompaya yansıması beklenen indirimle birlikte İstanbul'da benzin 20 TL'nin altına inecek.İndirim sonrasında İstanbul'da benzin 19 lira 79 kuruş olacak.Bir diğer yandan motorine bir indirim beklenmediği vurgulandı.İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,51 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,39 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,54 TLİstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,45 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TLAnkaraBenzin fiyatı: 20,93 TLMotorin fiyatı: 20,84 TLLPG fiyatı: 12,10 TLİzmirBenzin fiyatı: 20,93 TLMotorin fiyatı: 20,98 TLLPG fiyatı: 11,88 TL