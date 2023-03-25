Bakan Bilgin duyurdu! 2 bin TL emekli bayram ikramiyesinden EYT'liler de yararlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekliye müjdeyi daha duyurdu ve en düşük aylığın 5.500 liradan 7.500 TL'ye yükseltilmesinin ardından emekliye bayram ikramiyesi de 1.100 liradan 2 bin TL'ye çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise EYT'lilere güzel haberi duyurdu. Bakan Bilgin "En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra Bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2 bin TL’ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyon emekliye bir müjdeli haber daha verdi. En düşük emekli aylığının 5.500 liradan 7.500 TL'ye yükseltilmesinin ardından emekliye bayram ikramiyesi de 1.100 liradan 2 bin TL'ye çıkarıldı. Konuya ilişkin yasal düzenleme dün Meclis'e sunulan torba yasa teklifine eklendi. İkramiyelere yapılan 900 liralık artışla Ramazan ve Kurban bayramında toplamda 4 bin lira ödenecek. Zamlı bayram ikramiyesi 17 Nisan'dan itibaren hesaplara yatacak.TBMM Başkanlığı'na sunulan 18 maddelik yasa teklifinin gelecek hafta salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Teklifte bayram ikramiyelerine ilişkin düzenlemenin yer aldığı 10. maddede 'Bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan ve Kurban bayramında ödenmekte olan 1.100'er TL'nin 2.000 liraya yükseltilmesi öngörülmektedir' denildi. En düşük emekli aylığına ilişkin 11. maddede de, 'Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 5.500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7.500 liraya yükseltilmesi amaçlanmıştır' hükmüne yer verildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in paylaşımıyla EYT'lilerin merak ettiği soru da yanıt buldu. Bakan Bilgin 'En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra Bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında.' paylaşımında bulundu.