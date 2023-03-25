6'lı koalisyon yaydı, CHP tetikçileri balıklama atladı! 'Başkan Erdoğan'ın diploması yok' iftiralarını bir kez daha bozguna uğradı!

Seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefet ve yandaşı medyanın yaydığı kuyruklu manipülasyonların ardı arkası kesilmiyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kirli ifira ve algı operasyonları ile hedef gösteren bu güruh sıklıkla 'diploma' yalanına sığınıyor, asılsız iddialar yayıyor.CHP ve FETÖ'nün dönem dönem ısıtıp piyasaya sürdüğü bu yalan son dönemde yeniden gündeme geldi.6'lı koalisyon paydaşlarından Gelecek Partisi ve İYİ Parti son günlerde 'Erdoğan'ın diploması yok aday olamaz' algısını yayıp kendilerine siyasi alan açmak için kolları sıvadı.İlk olarak sahneye bir dönem YÖK Başkanlığı yapan, Gelecek Partili Yusuf Ziya Özcan çıktı. Özcan, Başkan Erdoğan'ın diplomasını YÖK sisteminde olmadığını iddia etti.Bu sözler sonrası İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, YÖK'e dilekçe verdi. Gelecek Partisi ve İYİ Parti'nin sistematik diploma yalanında topa CHP medyasının vazgeçilmez tetikçilerinden Fatih Portakal da girdi. Portakal, yandaş Sözcü TV'de 'Ben bunu gündemden düşürmem' diyerek ucuz bir şova soyundu.Yalanların SÖZCÜ'sü de bu durumdan kendisine pay çıkaran bir diğer mecra...SÖZCÜ Gazetesi Yazarı Emin Çölaşan bugünkü köşesinde 'Diploması gizlenen bir cumhurbaşkanı' başlıklı bir yazı kaleme aldı.Gazetenin bir başka yazarı Sultan Uçar ise 'Diploma kayalara çarpmış' başlığını attı.FETÖ'nün sosyal medya unsurları da kirli algı operasyonun yayılmasına ön ayak oldu.Tüm bu gelişmeler ışığında Marmara Üniversitesi'nden 6'lı koalisyon paydaşlarından Gelecek ve İYİ Parti'nin başlattığı, CHP yandaşı medyanın tetikçi aktörlerinin yaydığı 'Erdoğan'ın diploması yok aday olamaz' algısını bozguna uğratacak bir çıkış geldi.Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve terör suçlarından tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da diploma yalanını sık sık dillendirenler arasında.Marmara Üniversitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, 1 Kasım 1991'deki resmi başvurusu üzerine gerekli inceleme ve işlemler yapıldıktan sonra dönemin rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz ve dekanı Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel'in imzalarıyla diplomasının verildiğini bildirdi.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Marmara Üniversitesinden mezuniyeti ve diploması hakkında görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada yer alan bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması için kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.1974'TE SINAVA GİRDİ, 2443 ÖĞRENCİ NUMARASI İLE KAYIT YAPTIRDIAçıklamada, Erdoğan'ın 1974'te Üniversitelerarası Seçme Sınavı'na girdiği, bu sınavın sonucunda verilen resmi sonuç belgesiyle İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı ve 4 yıllık eğitim veren Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokuluna öğrencilik hakkı kazandığı, aynı yıl 2443 öğrenci numarası ile bu okula resmen kayıt yaptırdığı aktarıldı.Başkan Erdoğan'ın 1980-1981 eğitim-öğretim yılı içinde sorumlu olduğu bütün derslerden başarılı olarak 1981 yılının şubat ayında öğrenimini tamamladığı vurgulanan açıklamada, 'Talebi üzerine 3 Nisan 1981 tarihinde dönemin dekanının imzasıyla düzenlenen 440-687 numaralı bir 'geçici mezuniyet belgesi' kendisine verilmiştir. Söz konusu tarihte Yüksekokul, Ticari Bilimler Fakültesine dönüştüğünden Cumhurbaşkanımızın mezuniyeti, dönemin diğer mezuniyetleri gibi Ticari Bilimler Fakültesine kayıtlı olarak gerçekleşmiştir.' ifadeleri kullanıldı.Marmara Üniversitesinin 1982 yılında kurulduğu anımsatılan açıklamada, İstanbul'da o sıralar faaliyet gösteren diğer akademi, enstitü ve yüksekokullarla birlikte Ticari Bilimler Fakültesinin de Marmara Üniversitesine bağlandığı kaydedildi.Açıklamada, üniversitenin kuruluşu esnasında bu fakülte ve diğer 3 fakültenin ''İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi' adı altında birleştirildiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:'1 Kasım 1991'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasını almak üzere resmi başvurusuna binaen gerekli inceleme ve işlemler yapılarak kendisine dönemin üniversite rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz ve fakülte dekanı Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel'in imzalarıyla diploma verilmiştir. Cumhurbaşkanımızın diploma kaydı, aynı bölümden mezun olanların diploma kayıtlarıyla birlikte, Marmara Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploma Defteri'nde bulunmaktadır. Diplomanın verildiğine dair kayıt 4694 kütük numarasına bağlı olup 8345 sayısı ile diploma numaralandırılmıştır.Marmara Üniversitesinin 1982 yılında kurulduğu anımsatılan açıklamada, İstanbul'da o sıralar faaliyet gösteren diğer akademi, enstitü ve yüksekokullarla birlikte Ticari Bilimler Fakültesinin de Marmara Üniversitesine bağlandığı kaydedildi.Açıklamada, üniversitenin kuruluşu esnasında bu fakülte ve diğer 3 fakültenin ''İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi' adı altında birleştirildiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:'1 Kasım 1991'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasını almak üzere resmi başvurusuna binaen gerekli inceleme ve işlemler yapılarak kendisine dönemin üniversite rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz ve fakülte dekanı Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel'in imzalarıyla diploma verilmiştir. Cumhurbaşkanımızın diploma kaydı, aynı bölümden mezun olanların diploma kayıtlarıyla birlikte, Marmara Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploma Defteri'nde bulunmaktadır. Diplomanın verildiğine dair kayıt 4694 kütük numarasına bağlı olup 8345 sayısı ile diploma numaralandırılmıştır.Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversite yıllarında aldığı bütün derslerin dökümü ve başarı notlarını havi transkript belgeleri, öğrenci fişleri, dilekçeleri, fotoğrafları, askerlik tehiri ve mezuniyet kayıtları gibi olağan öğrencilik ve mezuniyet işlemlerine ilişkin belgeler, diğer mezunlarımızınki gibi üniversitemizde muhafaza edilmektedir. Görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada ortaya atılan iddiaların hiçbir hukuki ve resmi dayanağı yoktur. Mezunumuz olması vesilesiyle iftihar ettiğimiz gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında gerekse ülkemizin güzide ve köklü üniversitelerinden biri olan Marmara Üniversitesi gıyabında mesnetsiz ithamlar üniversitemiz mensup ve mezunlarını rencide etmiştir.'Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezuniyet diploması İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Altun, Başkan Erdoğan'ın üniversite mezuniyet belgesinin yanı sıra mezunlar defteri, askerlik şubesine yazılan yazı ve okul kayıt defteri gibi resmi evrakları da açıkladı.Başkan Erdoğan'ın 1974 yılında üniversiteyi kazandığında başladığı okulun adının İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi olduğu biliniyor. Bu okul daha sonra öğretim hayatına Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi olarak devam ediyor.Altun'un açıkladığı belgelere göre Erdoğan'a bu okuldan verilen 678 no'lu ve 3 Nisan 1981 tarihli geçici mezuniyet Belgesi Dekan Doç. Dr. Sinan Artan imzasını taşıyor. Aynı belgenin 677 sayılı olanında ise Recep Tayyip Erdoğan imzası ve el yazısıyla, 'geçici mezuniyet belgemin aslını elden aldım' ifadesinin yer aldığı görülüyor.Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduğuna dair bir başka belge ise Marmara Üniversitesi mezunları ve tüm öğretim kadrosunun fotoğraflarıyla sıralandığı 1983 tarihli defterde yer alması.Başkan Erdoğan'ın üniversite mezuniyetini belgeleyen bir yazışma da fakülte sekreterliğiyle Rize Askerlik Şubesi Başkanlığı arasında gerçekleşmiş. Fakülte Sekreteri Kamuran Orhan imzasıyla Rize Askerlik Şubesi'ne gönderilen 3 Nisan 1981 tarihli bu yazışmada, okulun 2443 numaralı öğrencisi Recep Tayyip Erdoğan'ın mezuniyeti bildiriliyor.Üniversite sınavına girdiği yıl olan 1974'e ait Üniversitelerarası Seçme Sınavı Sonuç Belgesi'nde ise Erdoğan'ın İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni kazandığı bilgisi yer alıyor.