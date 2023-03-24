Tarım Kredi fiyatları sabitledi: 900 üründe artış yapılmayacak

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde Ramazan ayı boyunca temel gıda ve temizlik ürünlerini kapsayan yaklaşık 900 üründe fiyatlar sabitlendi.Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Tarım Kredi Kooperatif Market olarak toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın arttığı, bolluk ve bereket ayı olan Ramazan’da vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde fiyatlarımızı sabitliyoruz. Düzenlenecek kampanya ile marketlerimizde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, ESK’ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Ramazan ayı boyunca fiyat artırımı yapılmayacaktır. Tarım Kredi Grubu geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde çiftçilerimizin ve tüketicilerimizin yanında yer almaya devam edecektir."