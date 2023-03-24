  • USD: 19,04 - 19,07
  • EURO: 20,51 - 20,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da vahşet: Birlikte yaşadığı kadını taşla öldürüp parçalara ayırdı!

Kan donduran cinayet Bahçelievler'de meydana geldi. 61 yaşındaki Rıza Beler, birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu Umıda Tulyaganova'yı (40) taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdıktan sonra buzdolabına koydu. İşte korkunç haberin ayrıntıları...

Ekleme: 24.03.2023 - 12:01 Güncelleme: 24.03.2023 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da vahşet: Birlikte yaşadığı kadını taşla öldürüp parçalara ayırdı!Olay, dün sabah saat 05.30'da Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3. katında bulunan bir dairede meydana geldi. Rıza Beler uzun süredir birlikte yaşadığı Umıda Tulyaganova'ya 17 bin liralık kredi çektiğini söyledi. İkili arasından kredi borcu ve önceki borçlar yüzünden tartışma çıktı.

Rıza Beler tartışmanın ardından Tulyaganova'yı taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdı. Beler, Umida'nın kestiği parçalarını ise çöp poşetlerine doldurarak buzdolabına koydu.

Çiftin evinden gelen tartışma seslerini duyan komşuları polise bilgi verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, öldürülen kadının cesedini buzdolabına bulurken şüpheli Rıza Beler'i ise gözaltına aldı.

İstanbul'da vahşet: Birlikte yaşadığı kadını taşla öldürüp parçalara ayırdı!

YAKALANMAMAK İÇİN O SİNSİ PLANI YAPMIŞ...

Olayla ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre şüpheli Rıza Beler ile Tulyaganova arasında uzun zamandır anlaşmazlıklar olduğu, Beler'in bu sebepten kadını öldürmeyi planladığı tespit edildi.

Tulyaganova'yı taşla öldürmeyi planlayan Beler'in bunun için evine taş koyduğu ortaya çıktı. Beler'in kadının cesedini parçalamasının sebebinin de yakalanmamak için poşetlere koyduğu parçaları aralıklarla dışarı atmak olduğu anlaşıldı. Şüphelinin emniyette suçunu kabul ettiği öğrenildi.

'POLİSE HABER VERDİM'

Sahur yaptığı sırada üst komşularının kavga seslerini duyan ve polis ekiplerine ihbarda bulunan Seda Göl, 'Polise haber verdim polis geldi, kapıyı çaldılar ama açan olmadı. Uykuma devam ettim. Akşam üstü polis tekrar kapımı çaldı, cinayet işlendiğini söyledi' İfadelerini kullandı.

'ELİNİ TUTARDI'

Bina sakinlerinden Emine Gürbüz, '2-3 Yıldır beraber oturuyorlardı. Otobüse götürüp getirken elini tutardı. Bir olayını görmedik bu zamana kadar. Adam önüne bakıp giderdi, bize 'Merhaba' bile demezdi. Bizde çok olduk' dedi.

İstanbul'da vahşet: Birlikte yaşadığı kadını taşla öldürüp parçalara ayırdı!
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Son seçim anketi sonuçları nasıl? Başkan Erdoğan ve AK Parti oy oranı ne kadar? Ali İhsan Yavuz açıkladı!
İbrahim Kalın'dan F-16 açıklaması! 'Olmazsa alternatif üretiriz'
Dünya Saati etkinliğinde ışıklar, Türkiye için kapatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay alçak eylemi lanetledi: İzin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz
100 bin imzayı toplayan Muharrem İnce CHP'yi ağır bombaladı: Koltuk derdine düşenler bana demokrasiden bahsedemezler!
Bakan Bilgin duyurdu! 2 bin TL emekli bayram ikramiyesinden EYT'liler de yararlanacak
'Terörün olduğu yerde olmayız' demişti... Yavuz Ağıralioğlu'nun ikiyüzlü siyasetine büyük tepki!
İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı! Detaylar belli oldu
Ömer Çelik: Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağına saldırıyı lanetliyoruz
Türkiye ile silahlanma yarışına giren Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu
İstanbul'a yeni metro! İBB yapmadı Bakanlık bitirdi: Açılışa günler kaldı
6'lı koalisyon yaydı, CHP tetikçileri balıklama atladı! 'Başkan Erdoğan'ın diploması yok' iftiralarını bir kez daha bozguna uğradı!
Başkan Erdoğan İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor
Tele 1'de İmam Hatip düşmanlığı! Skandal sözler: Üniversiteye girmeye hakları yok, bilim yapamazlar
Togg'dan önemli gelişme
ANKA-3 ne zaman gökyüzüne kavuşacak? Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayında duyurdu!
45 bin yeni öğretmen ataması 8 Mayıs’ta yapılacak: Branşlar belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce' planı! 'Oyları bölmesin' diye bu koltuğu teklif edecek...
BDDK'dan iki yeni bankanın kuruluşuna onay
Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu'na sert tepki: HDP’ye bakanlık verecek misiniz?
25 Mart hava durumu: 4 ile turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

25 Mart hava durumu: 4 ile turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak

Aracı olanlar dikkat! Aylık yüzde 0.75 ödenecek

Aracı olanlar dikkat! Aylık yüzde 0.75 ödenecek

Elon Musk Twitter’da duyurdu: Artık tüm dünya mevcut!

Elon Musk Twitter’da duyurdu: Artık tüm dünya mevcut!

İstanbullulara gri bulut uyarısı: Çok büyük risk taşıyor.

İstanbullulara gri bulut uyarısı: Çok büyük risk taşıyor.

18 yaş altına sosyal medya yasağı! Aileleri izin vermezse giremeyecekler

18 yaş altına sosyal medya yasağı! Aileleri izin vermezse giremeyecekler