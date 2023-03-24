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Hatay için hemen şimdi! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün temel atılacak: 'Yeniden Şahlanacağız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen bölgelerde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hatay için yapılan çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Kurum, bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da 3 bin 112 konutun temelinin atılacağını duyurdu.

Hatay için hemen şimdi! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün temel atılacak: 'Yeniden Şahlanacağız'
Ekleme: 24.03.2023 - 12:09 Güncelleme: 24.03.2023 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
Hatay için hemen şimdi! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün temel atılacak: 'Yeniden Şahlanacağız'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Hatay için hemen şimdi! Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Hatay'da afet konutlarımız için temelleri atıyoruz.

"YENİDEN ŞAHLANDIRACAĞIZ!"

3 bin 112'si Hatay'da olacak, temeli atılan konut sayımız 22 bin 464'e yükselecek. Hatay'ımızı kimliği, tarihi, kültürüyle yeniden şahlandıracağız!"

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kamuoyu tarafından merak edilen "10 Soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi" başlığı altında şu soru ve cevapları paylaştı:

1.) Kentsel Dönüşüm kredisinde devlet desteği ne olacak?

1.49 faiz oranının 0.70'ini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılayacak, 0.79 faiz imkânıyla krediden yararlanılabilecek.

2.) Kentsel Dönüşüm kredisinden yararlanmak için bir şart var mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kuruluşlara riskli yapı tespitini yaptıranlar, bankaya müracaat edebilecek.

3.) Kiracılar yararlanabilecek mi?

En az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar veya ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahipleri yararlanabilecek.

4.) 1 kişi birden fazla yapı için kredi kullanabilecek mi?

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 3 milyon TL'yi geçemeyecek. Bu tutar altında birkaç dairesini dönüştürebilirse faydalanabilecek.

5.) İkinci daire için dönüşüm kredisinde faiz oranı değişecek mi?

İlk daire için 0,79; diğeri için 0,89 oranla kredi verilecek.

6.) İş yerlerini dönüştürmek isteyenler en fazla ne kadar kredi alabilecek?

İşyeri için 1,10 faiz oranıyla 800 bin TL kredi alabilecek.

7.) Kaç yıl vade yapılacak?

Konut kredilerinde 10 yıl, işyeri için 7 yıl vade uygulanacak.

8.) Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı?

Tahliye veya yıkım tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde, bankalara faiz destekli/kâr payı kredi için başvuru yapılabilecek.

9.) Kredi desteğinden yararlanmak için tüm komşuların anlaşmaları mı gerekiyor?

Kredi desteğinden faydalanmak için binanın anlaşma ile tahliye edilmesi şartı aranıyor.

10.) 15 daireli bir apartmanın dönüşümü için 15 daireye de ayrı kredi mi verilecek?

Hak sahipleri farklıysa 15 daire de krediden yararlanabilecek.
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