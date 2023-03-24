  • USD: 19,04 - 19,07
  • EURO: 20,51 - 20,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gökbey için kritik gelişme! Yerli ve milli imkanlarla güçlenecek: 'Dünyada ilk sırada'

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlar ile üretilen genel maksat helikopteri Gökbey'den kritik gelişme yaşandı. Gökbey'e güç verecek insanlı uçuş olgunluğuna ulaşmış iki motoru hazır hale geldi. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, "Bir aksilik olmazsa mart sonunda insanlı uçuş için ilk iki motorumuzu vereceğiz, TUSAŞ da bu motorları takacak. İlk insanlı uçuşu bu yıl içinde görürüz diye umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Gökbey için kritik gelişme! Yerli ve milli imkanlarla güçlenecek: 'Dünyada ilk sırada'
Ekleme: 24.03.2023 - 14:06 Güncelleme: 24.03.2023 - 14:08 / Editör: Ozge Selin
Gökbey için kritik gelişme! Yerli ve milli imkanlarla güçlenecek: 'Dünyada ilk sırada'
Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) tarafından üretilen ve ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey'e güç verecek insanlı uçuş olgunluğuna ulaşmış iki TEI-TS1400 Motoru mart ayı sonu itibarıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) teslim edilecek.

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, 2023 yılında en büyük hedeflerinin ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey için ürettikleri TEI-TS1400 motoruyla havalanmasını ve Türkiye'de tasarlanmış, geliştirilmiş ilk milli turbofan motoru TEI-TF6000'in ilk çalıştırılması olduğunu söyledi.

'İnsanlı uçuş olgunluğuna ulaşmış iki TEI-TS1400 Turboşaft Motoru'nu mart ayı sonu itibarıyla vereceğiz.' diyen Akşit şöyle konuştu:

'Daha önce TUSAŞ'a motor teslim etmiştik. Bu daha çok entegrasyon çalışmalarını başlatmak içindi. Bu arada motoru, insanlı uçuşu yapabilecek olgunluğa getirmek için var gücümüzle çalıştık. Motorumuzu 1572 beygir güce çıkarttık. Motoru maksimum devrin üzerine de çıkartıp, yüzde 100 devrin üzerinde de çalıştırdık. Ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Artık motorumuzun insanlı uçuş için hazır olduğunu düşünüyoruz.'

Mahmut Faruk Akşit, Gökbey'in insanlı uçuşuna karar verecek asıl kurumun koordineli çalıştıkları Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. olduğunu bildirdi.

Uçuş güvenliğiyle ilgili bir komitenin de bulunduğunu anlatan Akşit, şöyle devam etti:

'O komitenin mart ayı sonundaki toplantısını bekliyoruz. TUSAŞ'a motor teslim edilmeden önce insanlı uçuş öncesi yapılması gereken testlerin hemen hemen hepsini tamamladık. Biraz daha süremiz olduğundan ilave testlerle motorları çalıştırıyoruz ama şu anda bir sıkıntımız yok. Bir aksilik olmazsa inşallah mart ayı sonunda insanlı uçuş için ilk iki motorumuzu vereceğiz, TUSAŞ da bu motorları takacak. İlk insanlı uçuşu bu yıl içinde görürüz diye umuyoruz.'

'YÜKSEK İRTİFADA GÖREV YAPAN PİSTONLU İHA MOTORLARINDA DÜNYADA BİR NUMARAYIZ'

Akşit, TEI-PD170 motorlarının ilk defa 30 bin feet irtifa seviyesini aşarak rekor kırdığını anımsatarak, pistonlu motorların bu kadar yüksek irtifalarda uçmasının, jet motorlarına göre daha zor olduğunun altını çizdi.

Dünyada TEI-PD170 dışında 30 bin feet irtifaya çıkan pistonlu motor olmadığını vurgulayan Akşit, 'Bizim motorumuz Allah'a şükür bu yüksekliğe çıktı. Şu anda Aksungur ile irtifa ve uçuş testlerine devam ediyoruz. Uçuş güvenliğini etkileyecek büyük hiçbir sorun çıkmadı. Motoru olgunlaştırma süreci devam ediyor. Hedefimiz bu yılın ilk yarısında TEI-PD170 motorunun olgunlaştırma test sürecini tamamlayıp, Aksungur'da seri imalatta uçmasını sağlamak. Pistonlu İHA motorlarında, yüksek irtifa konusunda dünyada bir numarayız.' diye konuştu.

'(TEI-PD222) BU MOTORA UZAK DOĞU'DAKİ BAZI ÜLKELERDEN CİDDİ TALEP VAR'

TEI Genel Müdürü Akşit, İHA motorlarında 225 beygirlik TEI-PD222'yi geliştirdiklerine değinerek şunları aktardı:

'Bu motor belli olgunluğa ulaştı. Dayanıklılık testlerini de başarıyla tamamladı. TEI-PD170 motorunun kullanıldığı her alanda rahatlıkla kullanılabilecek. Birebir sığacak şekilde tasarladık. TEI-PD170'e göre sadece 8-10 kilo farkı var. Güç bakımından 170 beygirlik TEI-PD170'ten daha güçlü motor. Bu motora Uzak Doğu'daki bazı ülkelerden ciddi talep var. Pazarlık ediyoruz. Ancak birinci önceliğimiz milli ihtiyaçlar. Şu anda seri imalatta üretebildiğimiz kadar üretiyoruz. Yurt dışı ihracat potansiyeline de bakıyoruz.'

Gökbey için kritik gelişme! Yerli ve milli imkanlarla güçlenecek: 'Dünyada ilk sırada'

Gökbey için kritik gelişme! Yerli ve milli imkanlarla güçlenecek: 'Dünyada ilk sırada'

Gökbey için kritik gelişme! Yerli ve milli imkanlarla güçlenecek: 'Dünyada ilk sırada'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Son seçim anketi sonuçları nasıl? Başkan Erdoğan ve AK Parti oy oranı ne kadar? Ali İhsan Yavuz açıkladı!
İbrahim Kalın'dan F-16 açıklaması! 'Olmazsa alternatif üretiriz'
Dünya Saati etkinliğinde ışıklar, Türkiye için kapatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay alçak eylemi lanetledi: İzin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz
100 bin imzayı toplayan Muharrem İnce CHP'yi ağır bombaladı: Koltuk derdine düşenler bana demokrasiden bahsedemezler!
Bakan Bilgin duyurdu! 2 bin TL emekli bayram ikramiyesinden EYT'liler de yararlanacak
'Terörün olduğu yerde olmayız' demişti... Yavuz Ağıralioğlu'nun ikiyüzlü siyasetine büyük tepki!
İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı! Detaylar belli oldu
Ömer Çelik: Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağına saldırıyı lanetliyoruz
Türkiye ile silahlanma yarışına giren Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu
İstanbul'a yeni metro! İBB yapmadı Bakanlık bitirdi: Açılışa günler kaldı
6'lı koalisyon yaydı, CHP tetikçileri balıklama atladı! 'Başkan Erdoğan'ın diploması yok' iftiralarını bir kez daha bozguna uğradı!
Başkan Erdoğan İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor
Tele 1'de İmam Hatip düşmanlığı! Skandal sözler: Üniversiteye girmeye hakları yok, bilim yapamazlar
Togg'dan önemli gelişme
ANKA-3 ne zaman gökyüzüne kavuşacak? Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayında duyurdu!
45 bin yeni öğretmen ataması 8 Mayıs’ta yapılacak: Branşlar belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce' planı! 'Oyları bölmesin' diye bu koltuğu teklif edecek...
BDDK'dan iki yeni bankanın kuruluşuna onay
Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu'na sert tepki: HDP’ye bakanlık verecek misiniz?
25 Mart hava durumu: 4 ile turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

25 Mart hava durumu: 4 ile turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak

Aracı olanlar dikkat! Aylık yüzde 0.75 ödenecek

Aracı olanlar dikkat! Aylık yüzde 0.75 ödenecek

Elon Musk Twitter’da duyurdu: Artık tüm dünya mevcut!

Elon Musk Twitter’da duyurdu: Artık tüm dünya mevcut!

İstanbullulara gri bulut uyarısı: Çok büyük risk taşıyor.

İstanbullulara gri bulut uyarısı: Çok büyük risk taşıyor.

18 yaş altına sosyal medya yasağı! Aileleri izin vermezse giremeyecekler

18 yaş altına sosyal medya yasağı! Aileleri izin vermezse giremeyecekler