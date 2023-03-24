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Beyaz Gazete
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CHP'nin depremzedeye konteyner şartı: Ya CHP ya da HDP'ye üye ol

Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya geldi ve iftarını da depremzedelerle açtı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın kentte incelemelerde bulunduğu sırada yanına gelen bir vatandaş başından geçen şoke eden olayı anlattı. Yakınlarını da asrın felaketinde kaybeden depremzede CHP'lilerin kendisine konteyner alabilmesi için CHP ya da HDP'ye üye olma şartı sunduklarını söyledi. Depremzede "Ben sizin gibi vatansızlara üye olmam. O konteynerları da istemiyorum." diye cevap verdiğini de belirtti.

CHP'nin depremzedeye konteyner şartı: Ya CHP ya da HDP'ye üye ol
Ekleme: 24.03.2023 - 09:21 Güncelleme: 24.03.2023 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin depremzedeye konteyner şartı: Ya CHP ya da HDP'ye üye ol
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan'ın ilk gününde 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Kahramanmaraş'a giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

ŞOKE EDEN SÖZLER: KONTEYNER İÇİN CHP YA DA HDP'YE ÜYE OL

Kahramanmaraş'taki depremzede vatandaşlardan biri, bölgeyi ziyaret eden Başkan Erdoğan'ın yanına gelerek CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un, çadır ve konteyner isteyen depremzede vatandaşlardan HDP ya da CHP'ye üye olunması şartı koştuğunu söyledi.

'ALİ ÖZTUNÇ DA ORADAYDI'

Başkan Erdoğan'ın elini tutarak yaşadığı zulmü anlatan depremzede vatandaş, 'Ben çadıra geldim. Ali Öztunç da oradaydı. Dedim ki bize çadır ver. Tamam dedi. Yanındakilere iki çadır derhal götürün, kurun dedi. O kişi de öğrendim büyük biriymiş. Bekledim, bekledim çadırları kendi çevresine dağıtıyorlar. Vermediler. Dedim ki ne oldu? Bir dahaki sefere çadır kalmadı dedi. Sonrasında çektim gittim. İki gün sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç beni aradı. Dedi ki 'Ben sana istediğin kadar konteyner gönderiyorum. Şu an nerede oturuyorsan bana at gönderiyorum.' dedi. Sonrasında ben anlamadığım için oğluma konum atmasını söyledim. Çocuk gitmiş beklemiş demişler ki 'Siz bu adama nasıl konteyner verirsiniz? Bu adam bize ters bir adam.' şeklinde konuştu.

'CANIMI VERİRİM SİZİN GİBİ VATANSIZLARA ÜYE OLMAM'

Bir türlü çadır isteğine karşılık bulamadığını aktaran depremzede vatandaş, 'Öğlen oldu, akşam oldu bekledim hala çadır yok. Telefon ettim ne oldu bizim konteyner işi dedim. Bana, 'Sana konteyner vermek için İl Başkanı bile karşı çıkıyor. Siyasiler karşı çıkıyor. Sana konteyner veremeyeceğiz. Gelip ya CHP'ye üye olacaksın ya da HDP'ye üye olacaksın' dediler. Ben canımı veririm, ne vatanımı ne bayrağımı satarım. Sizin gibi vatansızlara ne de üye olurum. O konteynerları da istemiyorum. Siz verecektiniz 2 çadır devletim gönderdi 10 çadır gönderdi. TIR ile gıda, odun, kömür gönderdi. Sizin hiçbir şeyinize ihtiyacım yok. Kapatın bir daha da beni aramayın dedim. ' diyerek yaşadığı zor durumu açıkladı.
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