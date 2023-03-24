CHP'nin depremzedeye konteyner şartı: Ya CHP ya da HDP'ye üye ol

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan'ın ilk gününde 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Kahramanmaraş'a giderek vatandaşlarla bir araya geldi.Kahramanmaraş'taki depremzede vatandaşlardan biri, bölgeyi ziyaret eden Başkan Erdoğan'ın yanına gelerek CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un, çadır ve konteyner isteyen depremzede vatandaşlardan HDP ya da CHP'ye üye olunması şartı koştuğunu söyledi.Başkan Erdoğan'ın elini tutarak yaşadığı zulmü anlatan depremzede vatandaş, 'Ben çadıra geldim. Ali Öztunç da oradaydı. Dedim ki bize çadır ver. Tamam dedi. Yanındakilere iki çadır derhal götürün, kurun dedi. O kişi de öğrendim büyük biriymiş. Bekledim, bekledim çadırları kendi çevresine dağıtıyorlar. Vermediler. Dedim ki ne oldu? Bir dahaki sefere çadır kalmadı dedi. Sonrasında çektim gittim. İki gün sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç beni aradı. Dedi ki 'Ben sana istediğin kadar konteyner gönderiyorum. Şu an nerede oturuyorsan bana at gönderiyorum.' dedi. Sonrasında ben anlamadığım için oğluma konum atmasını söyledim. Çocuk gitmiş beklemiş demişler ki 'Siz bu adama nasıl konteyner verirsiniz? Bu adam bize ters bir adam.' şeklinde konuştu.Bir türlü çadır isteğine karşılık bulamadığını aktaran depremzede vatandaş, 'Öğlen oldu, akşam oldu bekledim hala çadır yok. Telefon ettim ne oldu bizim konteyner işi dedim. Bana, 'Sana konteyner vermek için İl Başkanı bile karşı çıkıyor. Siyasiler karşı çıkıyor. Sana konteyner veremeyeceğiz. Gelip ya CHP'ye üye olacaksın ya da HDP'ye üye olacaksın' dediler. Ben canımı veririm, ne vatanımı ne bayrağımı satarım. Sizin gibi vatansızlara ne de üye olurum. O konteynerları da istemiyorum. Siz verecektiniz 2 çadır devletim gönderdi 10 çadır gönderdi. TIR ile gıda, odun, kömür gönderdi. Sizin hiçbir şeyinize ihtiyacım yok. Kapatın bir daha da beni aramayın dedim. ' diyerek yaşadığı zor durumu açıkladı.