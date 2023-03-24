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Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! 45 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu: En fazla hangi branşta atama yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin öğretmen atamasında ön başvuruların alınacağı ve atamaların yapılacağı tarihleri açıkladı. Atanacak öğretmenler ağırlıklı olarak deprem bölgesinde görev yapacak. Peki en fazla hangi branşta atama yapılacak? İşte 45 bin öğretmen ataması ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! 45 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu: En fazla hangi branşta atama yapılacak?
Ekleme: 24.03.2023 - 09:59 Güncelleme: 24.03.2023 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! 45 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu: En fazla hangi branşta atama yapılacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından öğretmen atamasına ilişkin bir açıklama yaptı. Başkan Erdoğan açıklamasında 'Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum.

Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '45 bin yeni öğretmen atama kararı; ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.' dedi.

SON DAKİKA: 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA TARİH BELLİ OLDU
Gelen son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 45 bin öğretmen atamasında tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Özer, 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.

EN FAZLA HANGİ BRANŞTA ATAMA YAPILACAK?

Atanacak öğretmenler ağırlıklı olarak deprem bölgesinde görev yapacak. En fazla branş ataması sınıf öğretmenliğinde yapılacak.
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