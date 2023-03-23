Savunma sanayiinde bir müjde daha: Altay tankı 23 Nisan'da TSK'ya teslim edilecek

Türkiye savunma sanayisindeki gelişmeler dünyada ses getiriyor.Altay tankı projesi de bu güçlerden biri olarak biliniyor.İlk olarak Mart 2007 yılında projesi hazırlanan ve bu zamana kadar üzerinde çalışmalar yapılan Altay tankı geçen süre sonunda meyvesini vermeye başladı.BMC İcra Kurulu Üyesi ve Üst Düzey Yöneticisi Murat Yalçıntaş, Sakarya Arifiye’de bulunan Tank Palet Fabrikası’nda Altay tankı projesi başta olmak üzere söz konusu tesiste üretilen savunma sanayii projeleriyle ilgili son gelişmeleri anlattı.Altay tankının ne zaman teslim edileceği bilgisini ilk kez açıklayan BMC CEO’su Murat Yalçıntaş müjdeyi verdi.Murat Yalçıntaş, Altay tankının 23 Nisan 2023 tarihinde teslim edileceğini duyurdu."İki adet yeni nesil Altay’ı TSK’ya vereceğiz"TRT Haber'e konuşan BMC CEO’su Yalçıntaş teslim tarihine ilişkin şunları söyledi:"Ürettiğimiz ilk yeni nesil Altay’ı 23 Nisan 2023 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edeceğiz. Biz çok zorlu testler yaptık, testten elde ettiğimiz verilerle platformu geliştirdik.Şimdi iki adet yeni nesil Altay’ı TSK’ya vereceğiz. Onlar da kendi testlerini yapacak. Sonrasında bize ‘Seri üretime geçebilirsiniz’ derlerse biz de hemen seri üretime geçeceğiz ve elimizdeki tüm imkanları kullanarak mümkün olan en hızlı şekilde yeni nesil Altay tankların seri üretimine Ankara’da başlayacağız.""Yerli motor Altay’ın üzerinde boy gösterecek""TSK’daki testlerin çok uzun süreceğini düşünmüyoruz. 2025 yılı içinde Kore Güç Grubu ile Altay’ı üretmeye başlayacak ve hemen TSK’ya teslim edeceğiz.En çok merak edilen konulardan birinin Altay tankına entegre edilecek yerli güç grubu olduğunu biliyoruz. Yerli güç grubuyla ilgili prototipler tamamlandı. Testlere başladık. Çok büyük bir aksilik olmazsa 2026 yılında yerli güç grubumuzla yeni Altay tanklarını üretip, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edeceğiz. Bu tarihten itibaren hem motor hem de transmisyon yerli olarak Altay’ın üzerinde boy gösterecek."Türk savunma sanayisinin son dönemlerde tüm dünyada takip edildiğini ve taleplerin olduğunu aktaran Yalçıntaş, Altay tankına yurt dışından çok ciddi bir talep olduğu bilgisini paylaştı.İhracat konusuna ilişkin konuşan Yalçıntaş şu ifadeleri kullandı:"Üretimlerimizin büyük çoğunluğunu TSK’ya teslim edeceğiz. Ancak yıllık 25-30 civarında tank ihracatı yapabilecek potansiyelimiz var. Eğer ilgili kurumlar uygun görürse dost ve müttefik ülkelere Altay tankı ihraç edebilmemizin önünde bir engel yok."Tankların en büyük tehtidi olan zırh delici roketler, Altay'a işleyemeyecek. Özellikle Aselsan tarafnından geliştirilen ve farklı bir teknoloji ile üretilen biir tank zırhıyla donatılacak olan Altay, sahada düşmanın korkulu rüyası olacak.Bu zamana kadar hiç denenmemiş ve gizli tutulan bir zırhla kaplanan Altay, sağlamlık ve güvenlikte rakiplerini geride bırakıyor.Altay'ın kuvvetl zırhının içerisinde bir o kadar kuvvetli top bulunuyor. 120 mm ve 55 kalibre boyuttaki topla donatılacak olan Altay, ana silah olarak oldukça kuvvetli bir topa sahip olacak. Vurucu güç kabiliyeti açısından da oldukça büyük bir kapasiteye sahip olacak olan Altay en az 8 kilometre öteden hedefi tam 12'den vurabilecek.Aselsan ve Roketsan'ın üzerinde çalıştığı yeni teknolojiler ile Altay'ın menzilinin daha da artırılması planlanıyor.Heybeti ve donanımlarıyla öne çıkan Altay, bir o kadar da hafif. Özellikle hareket kabiliyetini kolaylaştırmak adına hem güçlü hem sağlam hem de hafif malzemenin kullanılacağı Altay tankı tam 65 ton olacak.Hafifliği sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahip olacak olan Altay, şimdiden rakiplerini geride bırakmayı çoktan başardı.18 ay sonra banddan inecek olan ilk Altay hem maliyet hem de kaliytesiyle oldukça verimli bir silah olacak. Mehmetçik'in ve vatanın yeni koruyucusu Altay, üretim maliyeti olarak muadillerinin yarısını yakalarken, kalitede ise dünyanın en isi olarak bilinen Alman Leopard'ını yakaladı.Altay'ın üretimiyle Türkiye bu alanda da bağımsızlığını ilan etmiş olacak.Türkiye'nin milli tankı olma özelliğini taşıyan Altay, henüz seri üretime geçmemesine rağmen teknik özellikleri ve donanımlarıyla Alman Leopard'ıyla kafa kafaya yarışıyor.2. Seri üretime girdiğinde yılda 750 adetlik kapasiteye ulaşması planlanan Altay, bu başarıyla dünya savunma otoritelerinin de dikkatini çekti.Altay ve Leopard'a ait bazı karşılaştırmalar:ALTAY Mürettebat: Dört Ana silah: 120 mm 55 kalibre yivsiz Motor gücü: 1.500 beygir Maliyet (tahmini): 5.4 milyon $ Azami hız: 70 kmLEOPARD 2 Mürettebat: Dört Ana silah: 120 mm yivsiz Motor gücü: 1.500 beygir Maliyet: 5.7 milyon $ (2007) Azami hız: 72 km