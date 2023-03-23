  • USD: 19,04 - 19,07
  • EURO: 20,51 - 20,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Murat Kurum 'Sözümüz söz' diyerek paylaştı! Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla ilk temelleri atıyoruz

Depreminden etkilenen illerde bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 17 bin 902 konutun temeli atılacak.

Murat Kurum 'Sözümüz söz' diyerek paylaştı! Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla ilk temelleri atıyoruz
Ekleme: 23.03.2023 - 10:43 Güncelleme: 23.03.2023 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Murat Kurum 'Sözümüz söz' diyerek paylaştı! Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla ilk temelleri atıyoruz
Asrın felaketinin üzerinden 46 gün geçti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, yurdun güneyindeki 11 ili enkaza çevirmiş, 50 bini aşkın vatandaşın da hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Büyük yıkımların yaşandığı kentlerde şimdilerde yaralar sarılıyor.

Bölgede çadır ve konteyner kentler kurulurken, diğer yandan da önceki afetlerde olduğu gibi, 1 yıl içerisinde tamamlanan deprem konutları için bu felakette de sözler verildi.

Bu kapsamda ilk kazmalar vurulmaya başlandı.

Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bir müjdeyi duyurdu.

Bakan Kurum, depremlerden 46 sonra afet konutları için ilk temellerin bugün atılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törende, 11 ilde 17 bin 902 konutun temeli atılacak.

'1 yılda afetzede vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız'
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Söz, yeniden yükselecek Anadolu!
Söz, yeniden baharlar gelecek topraklarına!
Söz, yine huzur, mutluluk dolacak yuvalarına!

Sözümüz söz!
1 yılda afetzede vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız!

Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla ilk temelleri atıyoruz.

Depremin merkezine 7 bin 353 konut
Yapılan videolu paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

46 bin 500 konutun yapım süreci başlatıldı.

7 bin 353'ü Kahramanmaraş'ta olmak üzere 11 ilde ilk etapta toplam 17 bin 902 konutun temelleri atılıyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Son seçim anketi sonuçları nasıl? Başkan Erdoğan ve AK Parti oy oranı ne kadar? Ali İhsan Yavuz açıkladı!
İbrahim Kalın'dan F-16 açıklaması! 'Olmazsa alternatif üretiriz'
Dünya Saati etkinliğinde ışıklar, Türkiye için kapatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay alçak eylemi lanetledi: İzin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz
100 bin imzayı toplayan Muharrem İnce CHP'yi ağır bombaladı: Koltuk derdine düşenler bana demokrasiden bahsedemezler!
Bakan Bilgin duyurdu! 2 bin TL emekli bayram ikramiyesinden EYT'liler de yararlanacak
'Terörün olduğu yerde olmayız' demişti... Yavuz Ağıralioğlu'nun ikiyüzlü siyasetine büyük tepki!
İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı! Detaylar belli oldu
Ömer Çelik: Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağına saldırıyı lanetliyoruz
Türkiye ile silahlanma yarışına giren Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu
İstanbul'a yeni metro! İBB yapmadı Bakanlık bitirdi: Açılışa günler kaldı
6'lı koalisyon yaydı, CHP tetikçileri balıklama atladı! 'Başkan Erdoğan'ın diploması yok' iftiralarını bir kez daha bozguna uğradı!
Başkan Erdoğan İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor
Tele 1'de İmam Hatip düşmanlığı! Skandal sözler: Üniversiteye girmeye hakları yok, bilim yapamazlar
Togg'dan önemli gelişme
ANKA-3 ne zaman gökyüzüne kavuşacak? Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayında duyurdu!
45 bin yeni öğretmen ataması 8 Mayıs’ta yapılacak: Branşlar belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce' planı! 'Oyları bölmesin' diye bu koltuğu teklif edecek...
BDDK'dan iki yeni bankanın kuruluşuna onay
Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu'na sert tepki: HDP’ye bakanlık verecek misiniz?
25 Mart hava durumu: 4 ile turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

25 Mart hava durumu: 4 ile turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak

Aracı olanlar dikkat! Aylık yüzde 0.75 ödenecek

Aracı olanlar dikkat! Aylık yüzde 0.75 ödenecek

Elon Musk Twitter’da duyurdu: Artık tüm dünya mevcut!

Elon Musk Twitter’da duyurdu: Artık tüm dünya mevcut!

İstanbullulara gri bulut uyarısı: Çok büyük risk taşıyor.

İstanbullulara gri bulut uyarısı: Çok büyük risk taşıyor.

18 yaş altına sosyal medya yasağı! Aileleri izin vermezse giremeyecekler

18 yaş altına sosyal medya yasağı! Aileleri izin vermezse giremeyecekler