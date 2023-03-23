Murat Kurum 'Sözümüz söz' diyerek paylaştı! Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla ilk temelleri atıyoruz

Asrın felaketinin üzerinden 46 gün geçti.Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, yurdun güneyindeki 11 ili enkaza çevirmiş, 50 bini aşkın vatandaşın da hayatını kaybetmesine neden olmuştu.Büyük yıkımların yaşandığı kentlerde şimdilerde yaralar sarılıyor.Bölgede çadır ve konteyner kentler kurulurken, diğer yandan da önceki afetlerde olduğu gibi, 1 yıl içerisinde tamamlanan deprem konutları için bu felakette de sözler verildi.Bu kapsamda ilk kazmalar vurulmaya başlandı.Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bir müjdeyi duyurdu.Bakan Kurum, depremlerden 46 sonra afet konutları için ilk temellerin bugün atılacağını açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törende, 11 ilde 17 bin 902 konutun temeli atılacak.Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:Söz, yeniden yükselecek Anadolu!Söz, yeniden baharlar gelecek topraklarına!Söz, yine huzur, mutluluk dolacak yuvalarına!1 yılda afetzede vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız!Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla ilk temelleri atıyoruz.Yapılan videolu paylaşımda şu bilgilere yer verildi:46 bin 500 konutun yapım süreci başlatıldı.7 bin 353'ü Kahramanmaraş'ta olmak üzere 11 ilde ilk etapta toplam 17 bin 902 konutun temelleri atılıyor.