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Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Zamlı emekli maaşının yatacağı tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün katıldığı televizyon programında en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltildiği yönündeki açıklaması, emekliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Açıklanan müjde sonrası gözler, söz konusu kararın uygulanması için TBMM'de yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi. Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Zamlı emekli maaşının yatacağı tarih belli oldu
Ekleme: 23.03.2023 - 14:23 Güncelleme: 23.03.2023 - 14:36 / Editör: Ozge Selin
Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Zamlı emekli maaşının yatacağı tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün katıldığı televizyon programında en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltildiği yönündeki açıklaması, emekliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bu müjdenin ardından gözler, söz konusu kararın uygulanması için TBMM'de yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi yönündeki kararın ilerleyen günlerde yasalaşması ve zamlı aylıkların nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Söz konusu artıştan, EYT düzenlemesiyle emekli olanlarla beraber emeklilerin yarısından fazlası yararlanacak.

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, emeklilerin talepleriyle ilgili hükümetin yaptığı çalışmaları işaret etmesi, dikkatleri bayram ikramiyelerine yöneltti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı alternatif çalışmalarda, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1100'er lira olarak verilen ikramiyelerde de artışa yer verilirken, bu konuda da ilerleyen günlerde adımların atılacağı öğrenildi.

Bununla birlikte, en düşük emekli aylığındaki artışın ardında kamuoyunda 7 bin 500 liranın üzerinde olan aylıklarda da düzenleme yapılması beklentisi oluşmaya başladı.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, talepleri arasında en düşük emekli aylığı miktarının artırılmasının ilk sıralarda geldiğini belirtti.

Ergün, uzun süredir dile getirdikleri bu talebin karşılık bulmasının, kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Emeklilere verilen 1100 liralık bayram ikramiyelerinin de artırılmasını isteyen Ergün, bu yöndeki taleplerinin de en kısa sürede hayata geçeceğine inandıklarını ifade etti.
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