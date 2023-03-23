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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin koltuk uğruna Kandil'in ya da Edirne'nin kapısında nöbet tutması sizi karamsarlığa sürüklemesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki iftar programında yaptığı açıklamada "Türk siyasetini marjinal ellerle dizayn etme emellerini hep beraber boşa çıkartacağız." dedi. "Birilerinin koltuk uğruna Kandil'in ya da Edirne'nin kapısında nöbet tutması sizi karamsarlığa sürüklemesin." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine seslenerek, "Siyaset sahnesinde yaşanan utanç verici pazarlıkların sizlerin yaralarını yeniden kanattığını biliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin koltuk uğruna Kandil'in ya da Edirne'nin kapısında nöbet tutması sizi karamsarlığa sürüklemesin
Ekleme: 23.03.2023 - 21:00 Güncelleme: 23.03.2023 - 21:09 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin koltuk uğruna Kandil'in ya da Edirne'nin kapısında nöbet tutması sizi karamsarlığa sürüklemesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki konteyner kentte düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu.


Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar şehit yakınlarına mahcup olarak hiçbir adım atmadıklarını vurgulayarak, 'Türkiye'yi terörle dize getirme Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini boşa çıkaracağız. Siyaset sahnesinde yaşanan utanç verici pazarlıkların yaralarınızı yeniden kanattığını biliyorum.' dedi.

'Türkiye bu oyunları bozacak güce sahiptir'

'Özellikle ana muhalefetteki ve yanındakiler bunlarla aynı masaya oturup aynı masa etrafında hala ülkemizin geleceğini karartma gayelerini 14 Mayıs'ta hep birlikte boşa çıkaracağız.' ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:


'Bu kabul edilemez görüntülerin ülke ve millet düşmanlarına nasıl cesaret verdiğini hep birlikte takip ediyoruz. Birilerinin koltuk uğruna Kandil'in ya da Edirne'nin kapısında nöbet tutması sizi karamsarlığa sürüklemesin. Türkiye bu oyunları bozacak güce sahiptir. Yeter ki biz birliğimize kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım.'
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