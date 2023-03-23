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Bakanlıktan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çatlak incelemesi: Korozyon ciddi boyutta

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çatlak kolonlar ile korozyona uğramış demirlerin görüntüsünün ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Ciddi derecede korozyon görüldüğünü belirten ekipler, maliyetin yüzde 40'ın üzerinde olması halinde otogarın yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini belirtti. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı İşletme Müdürü Fahrettin Beşli ise, "Gördüklerimizin bir kısmını da sizin az önce çalışma yaptığınız gibi biz kırdık. 2 yıl öncesinden itibaren yine dolaşırken göreceksiniz birçok kilit noktada karotlar ve numuneler alındı. Bu numunelerin çalışması ve raporlanması bitti ve uygulama aşamasına gelindi. İnsanların haklı olarak görselden etkilenerek endişeleri var. İçimiz rahat. Raporun neticesindeki uygulama ile ortaya çıkacak" diye konuştu.

Ekleme: 23.03.2023 - 12:21 Güncelleme: 23.03.2023 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
Bakanlıktan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çatlak incelemesi: Korozyon ciddi boyutta
Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı taşıyan beton kolonlardaki paslanmış demirler, dökülmüş ve yarılmış beton yapılar görüntüleri üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü inşaat mühendisleri, otogarda inceleme yaptı.

Kolon sıklaştırma bölgelerini inceleyen ekipler, donatıların durumunu ölçerek performans analizlerini tamamladı. Ekipler, betonun genel durumuna bakmak için önce kolonların üzerindeki pas payını döktü ardından da sağlam betona ulaşarak dayanımı ölçtü. İncelemelerini tamamlayan ekipler, korozyonun ciddi boyutta olduğunu belirtti.

Bakanlıktan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çatlak incelemesi: Korozyon ciddi boyutta

'Maliyeti yüzde 40'ın üzerine çıktığı an yeniden yapılması daha uygun'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü inşaat mühendislerinden Seçkin Temirak, 'Ciddi derecede bir korozyon görülüyor. Ciddi bir inceleme yapılması gerekiyor. Görünür yerlerde korkunç derecede korozyon var. Burada bu kadar korozyon varsa diğer yerlerde de olur. Açılıp hepsinin tek tek kontrol edilmesi lazım. Hem karot alınması gerek, korozyon oranının tespit edilecek. Projesine göre donatılarının uygun olup olmadığına bakılacak. Sonrasında performans analizi yapılarak yapının can güvenliğini sağlayıp sağlamadığı ile ilgili rapor düzenlenecek. Güçlendirme ihtiyacı olan kısımlarda, eğer maliyet olarak yeniden yapım maliyetinin yüzde 40'ının altında olması durumunda güçlendirme yapılabilir. Ama yüzde 40'ın üzerine çıktığı anda yıkılıp yeniden yapılması daha uygun olacaktır' diye konuştu.

'Buranın depremselliği ile ilgili çalışmalara başladık'

15 Temmuz Demokrasi Otogarı İşletme Müdürü Fahrettin Beşli de ekiplerin incelemesini yakından takip etti. Beşli, 2019 yılından itibaren depreme yönelik çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Fahrettin Beşli, '2019 yılında burayı devir aldığımız zaman, sağlam ve sorunsuz olan her yerin boyaması yapıldı. Özellikle bu bölgede kırık alanlar ile karşılaşınca çalışmayı durdurduk. O saatten sonra buranın depremselliği ile ilgili çalışmalara başladık. Gördüklerinizin bir kısmını biz kırdık. 2 yıl öncesinden itibaren birçok kilit noktada karotlar ve numuneler alındı. Bu numunelerin çalışması ve raporlanmasının ardından uygulama aşamasına gelindi. Emin olana kadar trafiğe kapattığımız bir köprü, bir tane rampa var. Tereddüt ettiğimiz pas payı kabarmış, dökülmüş yerlerin hepsi gözle görülür şekilde açık. İnsanların haklı olarak görselden etkilenerek endişeleri var. İçimiz rahat. Raporun neticesindeki uygulama ile ortaya çıkacak' diye konuştu.

Bakanlıktan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çatlak incelemesi: Korozyon ciddi boyutta
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