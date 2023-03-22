Kayseri’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri’de FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç polis ve öğretmen ile polis okulu öğrencilerinin bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezindeki ayrı eve düzenlenen eş zamanlı baskınlarda meslekten ihraç 3 polis, 1 öğretmen ile 2 eski polis kolej öğrencisi ve 1 polis okulu öğrencisi yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartı ile 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.