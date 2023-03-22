İyi Parti’de HDP depremi! Yavuz Ağıralioğlu harekete geçti… İstifa edecek mi?

Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı için gün sayarken, 6'lı koalisyonda krizler peş peşe geliyor. Son olarak İyi Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesine ilişkin karar alınmış ancak partinin önde gelen isimlerin Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu bu toplantıya katılmamıştı. HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesinin ardından Yavuz Ağıralioğlu bugün TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi. Ağıralioğlu CHP-HDP ittifakını sert sözlerle eleştirdi.Ağıralioğlu'nun konuşmasından satır başları:Siz daha iktidara gelmeden kör ve sağır oldunuz. Sandıkta yüzde 80'lerin konuşulması gerekirken, şimdi iktidarı matematiğe çevirdiniz. Cumhurbaşkanlığı masasını, bölücülüğe pazarlık masasına çevirdiniz. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız.Meral Akşener'in kaybetme endişesine küfür ediyorsanız, siz iktidara gelince ne yapacağı belli olmayan bir güce dönüşüyorsunuz. İyi parti ailesi bunca iftiranın altında 5 yılını geçirdi. Ana muhalefet partsinin kazanabiliriz duygusunun mimarı olan partiye 3 günde 30 yıllık küfür edildi. Siz bize parmak sallerken, tahammül seviyenizin olmadığını gösterdiniz. Ne dinimiz, ne meşrebimiz hiçbir şeyimiz kalmadı. Neymiş iktidarın trolleri varmış, siz kendi trollerinize bakın. Biz şimdi uyandık. 5 yıl sonra yanıldık demektense, şimdi söylemek daha iyi.Güçlendirilmiş Parlamenter sistem yerine, güçlendirilmiş, iyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli sunulmuş oldu.Herkesin eli belinde. Eli kalbinde olanlar lazım. Aynısının benzeri olduktan sonra iktidar olmamızın ne anlamı var.HDP açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmayacaklarını açıkladılar. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Ben defalarca ifade ettim. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen, herhangi bir partimiz, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu alabilirse ben bunun övüncüyle yaşarım. Ancak Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz. Dolayısıyla ben HDP'nin bu iklimde, biizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle niye muhatap olmuyorsunuz. Evet sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ermeniler sözde soykırım mitinleri düzenler siz içindesiniz. PKK'yı lanetleyemezsiniz. Vatandaşlarımızı rencide etmeyeceğiz.Şimdi ben milletimin huzurunda, ben terörün gölgesinin düştüğü yerde devletin makamlarının örselenmesine razı değilim. Partimiz istiskal edildi. İyi Parti'den kimse özür dilemedi. Mutabakat ihlal edildi. Biz her şeyi söyleyeceğiz, siz söyleyince pişmiş aşa su katacaksınız. Biz masada taahhüt ettiğimiz her şeyin önünde dururken, masayı önümüzden kaçıranlara niye bir şey söylemiyorsunuz. Ben bütün bu usülsüzlükleri reddediyorum.PKK'ya müsamaha yok, devleti milleti tehdit edene tebessüm yok. Bende yok, başkasında varsa onlara soracaksınız.Ben HDP ile pazarlık edilmesini doğru bulmuyorum.Yavuzağırali olarak konuşuyorum. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde olmam. Bir kere PKK'ya terör örgütü demediniz, APO'ya katil demediniz. Ama siz defalarca milletin meclisine gelip devlete katil dediniz.