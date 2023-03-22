İstanbul'da FETÖ operasyonu! 21 şüpheli yakalandı
İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgüt içinde ‘gaybubet evi’ olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan 21 şüpheli yakalandı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği Polisleri çok sayıda adrese FETÖ operasyonu düzenledi. FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 21 kişi, FETÖ üyelerinin "Güvenli Ev" olarak adlandırdıkları Gaybubet Evleri'ne düzenlenen baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.
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