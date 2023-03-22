Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarı depremzedelerle yapacak

Türkiye 6 Şubat'taki deprem felaketinin yaralarını sarıyor.Bu seferberlik süreci Ramazan ayında da devam edecek.Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarında depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta olacak.Edinilen bilgiye göre, yarın Kahramanmaraş'a gidecek Erdoğan, kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alıp incelemelerde bulunacak.Daha sonra Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla buluşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarını depremzedelerle yapacak.Erdoğan'ın, Ramazan ayı boyunca zaman zaman deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi.