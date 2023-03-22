Bingöl’de terör örgütüne ait patlayıcı malzemeler ele geçirildi

Yurt dışı ve yurt içinde terör yuvaları tek tek yıkılmaya devam ediliyor.Bu kapsamda birçok bölgede operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, örgüt üyelerine kaçacak delik bırakmıyor.Tek tek etkisiz hale getirilen teröristlerin yanı sıra, örgüte ait malzemeler de ele geçiriliyor.Mehmetçik bu kez Bingöl'de bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışma başlattı.Çalışmaya ilişkin bilgilendirme Bingöl Valiliği'nden geldi.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette 1 adet jelikan içerisinde 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet şarjör, 39 adet 7.62x39 mm fişek, ayrıca 2 adet mutfak tüpü ve 1 adet teneke içerisinde yaklaşık 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirilmiştir.'