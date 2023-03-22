6'lı koalisyon masasının Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kurduğu yakın diyalog çerçevesinde kullandığı 'Kayyum atamalarına karşıyız' ifadeleri tepki topladı. İçişleri Bakanlığı'nın geçen yıl yayımladığı 'Eserler ve İcraatlarla Görevlendirme Yapılan Belediyeler' başlıklı 230 sayfalık kitapta, HDP'li belediyelere neden kayyum atandığı ve HDP-PKK ilişkisini gösteren çarpıcı tespitler ve delillere yer verildi. Kitapta özellikle 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP'nin kazandığı belediyelerinin terör örgütü PKK ile ilişkisi tane tane aktarıldı. İşte kitaptaki bazı tespitler:- Terör örgütü PKK, silahlı ve siyasi faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla 2014 yerel seçimleri sonrası dönemde HDP/DBP'li belediye yönetimlerinin bulunduğu merkezlerde silah ve patlayıcı madde yığınağı yaptı. Ayrıca sözde mahkeme kurma ve vergi toplama gibi yasadışı eylemlerle bölgede devlet otoritesini tahrip eden ayrı bir hukuki ve siyasi düzen kurma teşebbüsünde bulundu.- Mart 2013'te ilan ettiği eylem yapmama kararını 11 Temmuz 2015'te sonlandırdığını açıkladı. Örgüt, HDP'nin seçim barajını geçmesini kendi başarısı olarak değerlendirmiş ve ülke içerisinde silahlı eylemlerine yeniden başlama kararı aldı.Son dakika | Belgeleriyle ortaya çıktı; İşte Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye vaadi!BELEDİYELERDEN ÖZYÖNETİM İLANLARI- Örgütün başlattığı saldırılara ve sözde öz yönetim ilanına ilişkin çağrılarına paralel olarak HDP/DBP yönetimindeki birçok il ve ilçe belediyesinden art arda sözde 'özyönetim ilanları' gelmiştir. İlk olarak Şırnak'ta 10 Ağustos 2015'te sözde öz yönetim (özerklik) ilan edildi. Ardından Hakkâri, Silopi, Cizre, Nusaybin, Yüksekova, Varto, Bulanık, Sur, Silvan, Lice, Başkale ve Doğubayazıt'ın da olduğu birçok yerden sözde özerklik ilan edildi.- Sözde özerliklik ilanı sonrasında, PKK'nın 'kıra dayalı şehir savaşı' adını verdiği kalkışmayla birçok il ve ilçede hendekler kazılarak ve barikatlar kurularak terör faaliyetlerinin şehir merkezlerine taşınması amaçlandı.- PKK, belediye araçlarını bombalı araç saldırılarında kullandı. Güvenlik kuvvetlerini engellemek amacıyla belediyelerin iş makineleri ile hendekler kazıldı, belediye malzemeleriyle sokaklarda barikatlar oluşturuldu.- Terör örgütü, bazı belediye başkanları aracılığıyla bazı belediyeleri terör faaliyetlerinin desteklenmesi için militan kaynağı, mali kaynak ve araç-gerecin temin edildiği lojistik merkezlere dönüştürmeye çalıştı.- Terör örgütüyle ilişkili tespitlerin ortaya konuylasıyla, 2014 yerel seçimleri sonrası dönemde adli ve idari soruşturmalar ile tespit edilmesi sonucunda, terör örgütleri ile iltisaklı-irtibatlı olan, terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan belediye başkanları, Anayasanın 127 nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesine istinaden görevden uzaklaştırılmış, yerlerine Belediye Kanununun 45 inci ve 46. maddeleri uyarınca belediye başkan vekilleri görevlendirildi.- Terör suçları nedeniyle görevlerine son verilen belediye çalışanları hiçbir resmi sıfatları olmamasına rağmen çeşitli isimlendirmeler altında fiilen belediyelerde çalıştırılmaya devam ettirildi. Belediyeler adeta yeniden terör örgütlerinin yuvası haline getirilmeye çalışıldı.- Terör örgütüyle irtibatlı/iltisaklı olması gerekçesiyle ihraç edilen ve kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceği için mazbatası verilmeyen HDP'nin Tuşba Belediye Başkan Adayı Yılmaz Berki, yine kamu görevinden ihraç edilenlerden Van Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreter Vekili Sedat Töre, Eski Genel Sekreter Yardımcısı Suat Türk, Eski Daire Başkanları Faysal Engin ve Nizamettin Bağlan başta olmak üzere birçok kişi hukuksuz bir şekilde belediye içinde faaliyette bulunmaya devam etti.- Mardin, Hakkâri, Kayapınar, Kulp, Sur, Derik, Kızıltepe, İpekyolu ve Muradiye belediyelerinde ilk etapta 20 şehit ve gazi yakını işten çıkarıldı, 28'inin ise görev yeri değiştirildi. Bundaki amaç boşaltılan kadrolara terör örgütü ile aile bağları olan ve dağ kadrosunda terörist olan veya öldürülen kişilerin yakınlarını almaktır.- Mardin'in Derik ilçesinde HDP'li Belediye Başkanı Mülkiye Esmez, bir oğlu PKK/KCK'nın dağ kadrosunda yer alan B.T.'yi makam şoförü olarak işe aldı. Görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, terör içerikli faaliyetlerde yer almasına rağmen kayınbiraderi Sedat Çallı'yı mevzuata aykırı olarak belediyede işe başlattı.- Belediye başkanları, ölen teröristler için yapılan tüm etkinliklere katılarak sözde saygı duruşunda bulundu. Cadde, sokak ve bulvarlara terör suçlularının adlarını verdi.* PKK, 9 Temmuz 2016 Mardin'de, Cevizli Jandarma Karakol Komutanlığına bomba yüklü araçla saldırdı, 2 asker şehit oldu, 1 kadın öldü. 8 ton bomba yüklü kamyon Mazıdağı Belediyesi'ne ait çıktı. Saldırıyı yapan teröristler, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İlaçlama Birimi'ne ait araçla kaçtı.* PKK, Şırnak Cizre'de 26 Ağustos 2016 günü polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırdı, 12 polis şehit oldu, 86 kişi yaralandı. 10 ton patlayıcı yüklü aracın Şırnak Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonu olduğu belirlendi. Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait üç araçta yapılan kontrolde de eyleme giden terör örgütü mensupları molotofkokteyli ile yakalandı. Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonda patlayıcı yapımında kullanılan yüklü miktarda amonyum nitrat ele geçirildi.* Bitlis'in Güroymak, Hizan Yolalan belediyeleri ile Iğdır'ın Hoşhaber Belediyesine ait araçlarla terör örgütünün kırsal kadrosuna silah taşındı.* Silopi'de güvenlik güçlerinin mahallelere girmesini engellemek için belediyeye ait iş makineleriyle hendek kazıldı.* Varto ilçe merkezinde PKK, belediyeye ait kepçe kullandı.* Şırnak Cizre ve Merkez ilçelerinde belediyeye ait kepçe ile çukur kazıldı.