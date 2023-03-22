Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın temelleri atıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kalıcı konutlardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Kurum'un yaptığı açıklamada öne çıkanlar:"Duldakiroğlu'nda, Elbistan'da Afşin'de temelleri atacağız. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş'ımızda atıyor olacağız.Şu an itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım sürecinin başladık.Söz verdiğimiz gibi 2-3 ay içerisinde 319 bin toplamda 11 ilimizde konutun yapımını başlatacağız. Etap etap 650 bin konutun yapımını hem merkezlerimizde hem de köylerimizde, ilçelerimizde eş zamanlı olarak yürütüyor olacağız.Milletimizin başını öne eğmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha önceki afetlerde olduğu gibi Elazığ'da, Malatya'da ve İzmir'de ne yaptıysak aynı anlayışla bu çalışmaları yürüteceğiz.Vatandaşlarımıza eksiksiz yerine getirmek için vatandaşımızla birlikte biz de konutlarımızın inşaatını yürütmüş olacağız."Ayrıntılar geliyor...