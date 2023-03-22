  • USD: 19,02 - 19,05
  • EURO: 20,50 - 20,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın temelleri atıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş'ımızda atıyor olacağız" dedi.

Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın temelleri atıyoruz
Ekleme: 22.03.2023 - 16:02 Güncelleme: 22.03.2023 - 16:05 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın temelleri atıyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kalıcı konutlardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

'YARIN TEMELLERİ ATIYORUZ'

Bakan Kurum'un yaptığı açıklamada öne çıkanlar:

"Duldakiroğlu'nda, Elbistan'da Afşin'de temelleri atacağız. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş'ımızda atıyor olacağız.

'11 İLDE 46 BİN 300 KONUTUN YAPIM SÜRECİNİN BAŞLADIK'

Şu an itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım sürecinin başladık.

'650 BİN KONUTUN YAPIMINI EŞ ZAMANLI OLARAK YÜRÜTECEĞİZ'

Söz verdiğimiz gibi 2-3 ay içerisinde 319 bin toplamda 11 ilimizde konutun yapımını başlatacağız. Etap etap 650 bin konutun yapımını hem merkezlerimizde hem de köylerimizde, ilçelerimizde eş zamanlı olarak yürütüyor olacağız.

'MİLLETİMİZİN BAŞINI ÖNE EĞMEYECEĞİZ'

Milletimizin başını öne eğmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha önceki afetlerde olduğu gibi Elazığ'da, Malatya'da ve İzmir'de ne yaptıysak aynı anlayışla bu çalışmaları yürüteceğiz.

Vatandaşlarımıza eksiksiz yerine getirmek için vatandaşımızla birlikte biz de konutlarımızın inşaatını yürütmüş olacağız."

Ayrıntılar geliyor...
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İyi Parti’de HDP depremi! Yavuz Ağıralioğlu harekete geçti… İstifa edecek mi?
CHP'ye büyük tepki! Genel Merkez önünde protesto!
Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın temelleri atıyoruz
Karadeniz Gazı karaya çıkıyor! Tarih belli oldu: 'Bu proje 85 milyon insanımızın'
Denizlerin yeni 'Avcı'sı! Su altında kullanılan gizli silah: Türk donanmasının gücüne güç katacak
Akşener'in 'Masada yok, varız da demiyor' dediği HDP 'Masadayız' dedi
Fransa'da grev hayatı durdurdu: Akaryakıt istasyonları hizmet veremiyor
Ali Babacan'ı sevindiren son dakika haberi! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararını olumlu karşıladı
İsveç NATO için her yolu deniyor! Türkiye’nin fikrini böyle değiştirecekler: Suçlu biz değiliz
Bakan Bilgin: En düşük emekli aylığını yükseltecek modellerimiz var
Yunan basınında Kılıçdaroğlu için dikkat çeken analiz: Kemalistleri saf dışı bıraktı!
Pervin Buldan duyurdu! HDP aday çıkarmayacak...
CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun FETÖ aşkı bitmiyor! Yıllarca Erkan Karaaslan'a sus payı vermiş
Meral Akşener'den HDP'ye cılız tepki: Nevruz katile özgürlük dileme günü değildir
FED bugün faiz kararını açıklayacak!
CHP’li iki başkanın foyası ortaya çıktı! İmamoğlu ve Yavaş, patates-soğan dağıttı çiftçinin parasını ödemedi
Muharrem İnce'den 6'lı koalisyona bombardıman: Seçimi kazanamazlar, kazansalar da yürütemezler
Anayasa Mahkemesi'nden kritik HDP kararı
Bakan Bozdağ'dan Eskişehir'deki skandala tepki: Çağdaş yobazlık
Sel felaketinde 8'inci gün! Şanlıurfa'da asker, jandarma, polis selin izlerini siliyor
Sahte doktor skandalında flaş gelişme! Ayşe Özkiraz’ın yeni ifadesi ortaya çıktı

Sahte doktor skandalında flaş gelişme! Ayşe Özkiraz’ın yeni ifadesi ortaya çıktı

Meteoroloji yağışlı illeri açıkladı! Bugün hava durumu nasıl?

Meteoroloji yağışlı illeri açıkladı! Bugün hava durumu nasıl?

Asrın felaketinin 'derin' izleri: 15 gün içinde 7 fay kırıldı

Asrın felaketinin 'derin' izleri: 15 gün içinde 7 fay kırıldı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Trafik cezalarının yüzde 60'ı silinecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Trafik cezalarının yüzde 60'ı silinecek

Avrupa'da 1. olacak! Keskin virajlar tarih oluyor: Sona gelindi

Avrupa'da 1. olacak! Keskin virajlar tarih oluyor: Sona gelindi

İlk görüntü paylaşıldı! WhatsApp'a o özellik geliyor

İlk görüntü paylaşıldı! WhatsApp'a o özellik geliyor