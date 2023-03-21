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Beyaz Gazete
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SGK'dan sevindiren gözlük ve gözlük camı kararı

SGK, gözlük ve gözlük camlarına yaptığı desteği artırarak süresini de sigortalı lehine kısalttı.

Ekleme: 21.03.2023 - 10:47 Güncelleme: 21.03.2023 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
SGK'dan sevindiren gözlük ve gözlük camı kararıSosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, yapılan ödemeler kapsamında gözlük cam ve çerçeve bedelleri yüzde 39 ila yüzde 200 arasında değişen oranlarda artırıldı.

CAM BEDELLERİNİN ÇOĞUNDA YÜZDE 150 ARTIŞ

Cam bedellerinin çoğunda yüzde 150, çerçeve bedellerinde de yüze 160 artış sağlandı.

DEĞİŞİM SÜRESİ 2 YIL OLDU

Bu kez, prizmatik camlar geri ödeme kapsamına alınırken, değişim süresi 3 yıldan 2 yıla düşürüldü.

Daha önceki uygulamada 3 yıldan önce değiştirilen gözlüklere destek sağlanmıyordu.
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