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Kur'an-ı Kerim yakan provokatöre İngiltere'den vize yok

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın, Kur'an-ı Kerim yakma eylemi nedeniyle İngiltere'ye girişine izin verilmeyeceği bildirildi.

Kur'an-ı Kerim yakan provokatöre İngiltere'den vize yok
Ekleme: 21.03.2023 - 10:21 Güncelleme: 21.03.2023 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Kur'an-ı Kerim yakan provokatöre İngiltere'den vize yok
İngiltere İçişleri Bakanlığında Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Tom Tugendhat, Paludan'ın, 22 Mart'ta İngiltere'nin Wakefield kentinde Kur'an-ı Kerim yakma planına ilişkin ana muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Simon Lightwood'un sorusunu yanıtladı.Wakefield milletvekili, Tugendhat'a yönelttiği soruda, 'Paludan, daha önce Danimarka'da nefret dolu ve ırkçı ifadeleri nedeniyle hapse atılmıştı. Kendisi, bu ülkeye girmesine izin verilmemesi gereken tehlikeli biri. Beni ve toplumumu hükümetin bunu önlemek için harekete geçtiği konusunda temin edebilir misiniz?' ifadesini kullandı.

Bakan Tugendhat, milletvekilinin sorusuna verdiği yanıtta, aşırı sağcı Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemi nedeniyle İngiltere'ye girişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Tugendhat, 'Paludan'ın (seyahate ilişkin) uyarı endeksine eklendiğini ve bu nedenle İngiltere'ye seyahatinin kamu yararına uygun olmayacağını ve erişimine izin verilmeyeceği konusunda parlamentoyu bilgilendiriyorum' ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı siyasetçi Paludan, geçen hafta sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ramazan ayının ilk gününde İngiltere'nin Wakefield kentine giderek, Kur'an-ı Kerim yakacağını duyurmuştu.

Paskalya olayları
Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleriyle başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı.

Çıkan olaylarda, 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı da yakılarak tahrip edilmişti.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakmıştı
Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.
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