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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'tan beklentimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü. Görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Terörün her türlüsüne karşı topyekûn mücadele kararımızı teyit ettik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'tan beklentimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir
Ekleme: 21.03.2023 - 19:13 Güncelleme: 21.03.2023 - 19:55 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'tan beklentimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı es-Sudani ile görüştü. Liderler, heyetler arası görüşme sonrasında basın açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Millet el ele vererek dost ve kardeş ülkelerin desteği ile depremin yaralarını saracağız. Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi el aldık. Terörün her türlüne top yekün mücadelemizi teyit ettik. Kalkınma yolu projesinin hayata geçmesi için birlikte çalışma kararlılığımızı vurguladık.

Ankara Bildirisi ile ortak çalışma irademizi gösteren kritik bir adım attık. Kalkınma yolu stratejik önemi olan bir projedir.

Kalkınma Yolu Projesini, bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum.

Komşular arasında zaman zaman farklı anlayışlar olabilir. Türkiye ve Irak bunları çözme iradesini her zaman göstermiştir.

Su sorununu çözmek amacıyla, Irak'a Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını bir ay süreyle artırma kararı aldık.

Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir.'

Daha sonra sözü alan Irak Başbakanı Sudani, deprem nedeniyle Türkiye'ye taziyelerini iletti.

Sudani daha sonra, 'Irak, komşusuna gelecek tehditleri kabul etmez. Güvenlik konularının ikili ilişkilere zarar vermemesini arzuluyoruz.' ifadelerini kullandı.


Ayrıntılar geliyor...
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