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Beyaz Gazete
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AK Parti ve MHP bugün YSK'ya gidecek

Son Dakika Haberleri.. AK Parti ve MHP kurmayları saat 15.00'te Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapacak.

AK Parti ve MHP bugün YSK'ya gidecek
Ekleme: 21.03.2023 - 09:47 Güncelleme: 21.03.2023 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
AK Parti ve MHP bugün YSK'ya gidecek
AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na saat 15.00'te başvuru yapacak.

Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adayları için 23 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye kadar başvurulabilecek.

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