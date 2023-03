Yaralar hızlı şekilde sarılıyor: 3 bakandan afet bölgesinde ortak açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, selin vurduğu Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.HER TÜRLÜ DESTEK DEVAM EDECEKBakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:Şanlıurfa: 10 bin 686 personel çalışmaları yürütüyor. 810 ulaşım aracı görev yaptı. Şanlıurfa dışından 40 belediye aracı ve personelleriyle burada görev yaptılar. 13 konut ağır hasarlı ve yıkılma konumuna geldi. 812 araç hasar gördü. Bir kısmı pert, bir kısmı tamir edilecek. 1499 eşya hasar gördü.1161 vatandaşımıza can suyu olarak AFAD tarafından 10'ar bin lira olmak üzere 25'er bin lira yardım yapıldı. İş yerlerine de 10'ar bin lira can suyu ödemesi yapıldı. Araçlar la ilgili arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor.Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine de her türlü destekte bulunmaya devam edilecek.Arkeoloji müzesiyle ilgili ilk günden itibaren bir çalışma başladı. Bu müze önemli bir müze. 40 bin eserin tahliyesi tamamlandı. Eserlerin her biri çok kıymetli. Tarihi eserlerin depolardan tahliyesi imtina ile yapılıyor.98 İŞ MAKİNASI, 55 ARASÖZ,150 ORMAN ÇALIŞANIBakan Kirişci'nin açıklamalarından öne çıkanlar:Şanlıurfa'mızda 16, Adıyaman'da 3 toplamda19 hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kamu olarak 98 iş makinası, 55 arasözümüz, ,150 orman çalışanımız olmak üzere sahada hizmet veriyorlar. İhtiyaç olduğunda sayıların artırılması mümkün. Şu an da yeterlilik görüyoruz.Arasözler balçıkla sıvanmış zeminlerin temizlenmesi konusunda sağladığı katkı önemli. 3 derenin taşkın yaşamamak üzere çalıştırılması konusunda yoğun gayret içerisindeler. Bunun kabul edilebilir yanı yok. Derelerin yeterli olması, üstlerinin kapatılmaması çok önemli.Sırrın ve Karakoyun Deresi'nde dere üstü açılması çalışmalarını tamamlayacağız. Bundan sonra yapılmasını istediğimiz derelerin belirli altgeçit altından geçiyor olmasını dikkate alarak yeni projelendirme çalışması içerisindeyiz.SEL FELAKETİNİN YARALARI HIZLI BİR ŞEKİLDE SARILIYORBakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar:Oldukça yoğun ve hızlı şekilde çalışma gerçekleştirdik. Yüzde 90 üzerinde işlemler bitmiş durumda. Bundan sonraki aşama DSİ başta olmak üzere belediyelerle yapılacak çalışmalardır. Tahammülümüz yok. Bundan sonra aynı senaryonun yaşanmaması için önlemleri almamız gerekiyor. Tüm belediyelerimizin aynı katkıyı sağlanması hızlı olması vatandaşlarımızın yardım edecek şekilde hareket etmeleri beklentimizdir.Sel felaketinin yaraları hızlı bir şekilde sarılıyor. Urfa halkı, Valimiz ve tüm idaresiyle bu vefakar ve cefakar davranışı asla unutmayacaktır. Aile Bakanlarımız vatandaşlarımızla iletişimi daha güçlü hale getirecek. Hasarların tespit edilmiş olduğu, sokakların ve evlerin yaşanılır halde olduğu bir günle İnşallah Ramazan ayına girmiş olacağız. Biz buradayız ve afetin üstesinden hızlı şekilde geldik ama deprem afeti var. Yeniden inşa gerekiyor. Tüm bakanlıklarımız ilgili çalışmaları gerçekleştiriyor.