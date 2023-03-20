  • USD: 18,99 - 19,03
  • EURO: 20,28 - 20,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yaralar hızlı şekilde sarılıyor: 3 bakandan afet bölgesinde ortak açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, selin vurduğu Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi’nde son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, "Şanlıurfa'da dereleri rahatlatacak sıfırdan projelendirme çalışması içindeyiz" ifadelerine yer verirken Bakan Nebati ise, "Sel bölgesinde çalışmalar yüzde 90'ın üzerinde bitmiştir. Sel felaketinin yaraları hızlı bir şekilde sarılıyor" İfadelerini kullandı. Bakan Nebati, hasar tespiti yapılan yerlerde ödemeler yapıldığını da belirtti.

Yaralar hızlı şekilde sarılıyor: 3 bakandan afet bölgesinde ortak açıklama
Ekleme: 20.03.2023 - 19:10 Güncelleme: 20.03.2023 - 19:27 / Editör: Ozge Selin
Yaralar hızlı şekilde sarılıyor: 3 bakandan afet bölgesinde ortak açıklama
İçişleri Bakanı Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, selin vurduğu Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

HER TÜRLÜ DESTEK DEVAM EDECEK

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Şanlıurfa: 10 bin 686 personel çalışmaları yürütüyor. 810 ulaşım aracı görev yaptı. Şanlıurfa dışından 40 belediye aracı ve personelleriyle burada görev yaptılar. 13 konut ağır hasarlı ve yıkılma konumuna geldi. 812 araç hasar gördü. Bir kısmı pert, bir kısmı tamir edilecek. 1499 eşya hasar gördü.

1161 vatandaşımıza can suyu olarak AFAD tarafından 10'ar bin lira olmak üzere 25'er bin lira yardım yapıldı. İş yerlerine de 10'ar bin lira can suyu ödemesi yapıldı. Araçlar la ilgili arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine de her türlü destekte bulunmaya devam edilecek.

Arkeoloji müzesiyle ilgili ilk günden itibaren bir çalışma başladı. Bu müze önemli bir müze. 40 bin eserin tahliyesi tamamlandı. Eserlerin her biri çok kıymetli. Tarihi eserlerin depolardan tahliyesi imtina ile yapılıyor.

98 İŞ MAKİNASI, 55 ARASÖZ,150 ORMAN ÇALIŞANI

Bakan Kirişci'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Şanlıurfa'mızda 16, Adıyaman'da 3 toplamda19 hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kamu olarak 98 iş makinası, 55 arasözümüz, ,150 orman çalışanımız olmak üzere sahada hizmet veriyorlar. İhtiyaç olduğunda sayıların artırılması mümkün. Şu an da yeterlilik görüyoruz.

Arasözler balçıkla sıvanmış zeminlerin temizlenmesi konusunda sağladığı katkı önemli. 3 derenin taşkın yaşamamak üzere çalıştırılması konusunda yoğun gayret içerisindeler. Bunun kabul edilebilir yanı yok. Derelerin yeterli olması, üstlerinin kapatılmaması çok önemli.

Sırrın ve Karakoyun Deresi'nde dere üstü açılması çalışmalarını tamamlayacağız. Bundan sonra yapılmasını istediğimiz derelerin belirli altgeçit altından geçiyor olmasını dikkate alarak yeni projelendirme çalışması içerisindeyiz.

SEL FELAKETİNİN YARALARI HIZLI BİR ŞEKİLDE SARILIYOR

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Oldukça yoğun ve hızlı şekilde çalışma gerçekleştirdik. Yüzde 90 üzerinde işlemler bitmiş durumda. Bundan sonraki aşama DSİ başta olmak üzere belediyelerle yapılacak çalışmalardır. Tahammülümüz yok. Bundan sonra aynı senaryonun yaşanmaması için önlemleri almamız gerekiyor. Tüm belediyelerimizin aynı katkıyı sağlanması hızlı olması vatandaşlarımızın yardım edecek şekilde hareket etmeleri beklentimizdir.

Sel felaketinin yaraları hızlı bir şekilde sarılıyor. Urfa halkı, Valimiz ve tüm idaresiyle bu vefakar ve cefakar davranışı asla unutmayacaktır. Aile Bakanlarımız vatandaşlarımızla iletişimi daha güçlü hale getirecek. Hasarların tespit edilmiş olduğu, sokakların ve evlerin yaşanılır halde olduğu bir günle İnşallah Ramazan ayına girmiş olacağız. Biz buradayız ve afetin üstesinden hızlı şekilde geldik ama deprem afeti var. Yeniden inşa gerekiyor. Tüm bakanlıklarımız ilgili çalışmaları gerçekleştiriyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Parti'den sağlık alanında düzenlemeler içeren 38 maddelik yeni yasa teklifi
Bakan Nebati Kılıçdaroğlu'na seslendi! 'Vergi Konseyi' zaten var
Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 7 milyar avroluk yardım
Yaralar hızlı şekilde sarılıyor: 3 bakandan afet bölgesinde ortak açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız
Bakan Nebati'den sel açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Asıl mücadele şimdi başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için başvuru yarın
FOX TV, Şanlıurfa’da da aradığını bulamadı! Vatandaşlardan ‘yalan haber’ tepkisi!
Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest: Onlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olursa ben propagandalara katılmam
Rasmus Paludan, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı
AFAD Başkanı duyurdu: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 96'ye yükseldi
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını açıkladı
Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine MHP'den tepki: Demokratik özerklik ve bölücübaşına özgürlük...
Bakan Kurum 'Son çalışmaları yapıyoruz' diyerek duyurdu: Önümüzdeki hafta teslim edeceğiz
Pervin Buldan'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile basın toplantısındaki mutluluğu dikkat çekti
Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
CHP’li Murat Gezici’den Sözcü TV’de eleştiri: Muhalefetten korkuyorum
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Türkiye'den Mısır'a davet
6'lı koalisyonun IMF planı deşifre oldu! ABD ve Avrupa'dan böyle aferin alacaklar...
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Vergi borcuna büyük fırsat: İşte son başvuru tarihi...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Vergi borcuna büyük fırsat: İşte son başvuru tarihi...

20 Mart hava durumu: Kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

20 Mart hava durumu: Kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Silopi'de kargalar tarlaları istila etti: Vatandaşları tedirgin etti

Silopi'de kargalar tarlaları istila etti: Vatandaşları tedirgin etti

CNN International'dan 'İstanbul depremi' uyarısı: 350 bin bina risk altında

CNN International'dan 'İstanbul depremi' uyarısı: 350 bin bina risk altında

Sular çekilince ortaya çıktı! Kuraklık o barajı da vurdu

Sular çekilince ortaya çıktı! Kuraklık o barajı da vurdu

Pişkin dolandırıcıdan akılalmaz sözler! Avukata söylediği sözler pes dedirtti

Pişkin dolandırıcıdan akılalmaz sözler! Avukata söylediği sözler pes dedirtti