Muharrem İnce ile Nevşin Mengü arasında polemik! Ben senin kardeşin değilim...

Merakla beklenen 2023 seçimleri öncesindeki son düzlüğe girdi...Türkiye, 55 gün sonra sandığa gidecek.Zaman daralırken siyasi arena her geçen gün daha da hararetleniyor.Cumhurbaşkanlığı adayları birer birer netleşirken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de bir süredir kararlarıyla gündemde.Millet İttifakı'na dahil olması beklenen Muharrem İnce, kendi adaylığını ortaya koyacağını açıkladı.Muharrem İnce'nin bugün YSK'ya adaylığını vermesi bekleniyor.Bir diğer yandan İnce'nin, gazetecilerle girdiği polemikler göz önüne çıkıyor.İnce son dönemlerde Nevşin Mengü, Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya ve ekonomist Özgür Demirtaş ile küstü...Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan İnce, Nevşin Mengü konusuna açıklık getirdi.Nevşin Mengü'nün bir yazısının doğru olmadığını savunan İnce, kendisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anlattı.'Böyle bir şey yazmaması gerektiğini söyledim, yazarım kardeşim dedi'İnce şöyle devam etti;Nevin Mengü bir şey yazmış. Yazdığının doğru olmadığını, böyle bir şey yazmaması gerektiğini söyledim. Yazarım kardeşim dedi. Ben senin kardeşin değilim. Babanın arkadaşıyım dedim. Telefonu suratıma kapattı. Ben Nevşin Mengü'den 20 yaş büyüğüm. Bu yaptığı terbiyesizlikten. Kardeşim diyen ve böyle konuşamayacağını söyleyen birinin suratına telefon kapatanla siz bir daha konuşur musunuz?