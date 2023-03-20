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Bakan Çavuşoğlu Brüksel’de Yunan mevkidaşı Dendias’la bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’la görüştü.

Ekleme: 20.03.2023 - 16:40 Güncelleme: 20.03.2023 - 16:41 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu Brüksel’de Yunan mevkidaşı Dendias’la bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında uluslararası teşkilatlardaki adaylıkları destekleme kararı alındığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Nikos Dendias'la görüştük. Deprem ve tren kazasından sonraki dayanışmayı sürdürüyoruz. Bazı adaylıklarımızı karşılıklı olarak destekleme kararı aldık' ifadelerini kullandı.

'İKİ ÜLKE ARASINDA OLUMLU GÜNDEME KATKI NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR'

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, adaylıkların desteklenmesine ilişkin şu ifadelere yer verildi: 'İki Bakanın görüşmesi pozitif bir atmosferde geçmiştir. Büyükelçi Suat Hayri Aka'nın Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreterliğine adaylığı ile Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2025-26 Dönemi Geçici Üyeliğine adaylığını karşılıklı olarak desteklemek üzere anlaşmaya varılmıştır.

ICAO nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Suat Hayri Aka'nın seçilmesi, eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurul Başkanlığından sonra ülkemizin BM'ye bağlı kuruluşlardaki şimdiye kadarki en üst düzeyli makamlardan birinde temsilini teşkil edecektir. Yunanistan, denizcilik alanında dünyada öncü ülkeler arasında yer almaktadır. Komşumuz Yunanistan'ın IMO Genel Sekreterliğine adaylığımızı desteklemesini değerli buluyoruz.

Yunanistan ise BMGK 2025-2026 dönemi geçici üyeliğine aday olup, seçimlerin Haziran 2024'te BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 2025-2026 dönemi için Konsey'de Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu'ndan (WEOG) boşalmakta olan iki yere Yunanistan ve Danimarka'nın aday olması nedeniyle, seçimler 'temiz liste'dir.

Seçimler çekişmeli değildir. Dolayısıyla, Yunanistan'ın BMGK üyeliğini elde etmesine neredeyse kesin gözüyle bakılabilir. Yunanistan'la ülkemiz arasında varılan adaylıkların karşılıklı olarak desteklenmesi taahhüdü, iki ülke arasında olumlu gündeme katkı niteliği taşımaktadır.'
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