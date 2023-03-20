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Beyaz Gazete
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Bakan Çavuşoğlu Brüksel'de AB Özel Temsilcisi ve UNDP Başkanı'nı kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) Güney Kafkasya ve Gürcistan Krizi Özel Temsilcisi Toivo Klaar ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner'ı kabul etti.

Ekleme: 20.03.2023 - 19:45 Güncelleme: 20.03.2023 - 19:59 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu Brüksel'de AB Özel Temsilcisi ve UNDP Başkanı'nı kabul etti
AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İsveç'in, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye ve Suriye'de etkilenenler için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katılmak için Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği sürüyor.

Çavuşoğlu, Klaar ve Steiner'ı ayrı ayrı kabul etti. Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.
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