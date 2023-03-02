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Macron duyurdu: 'Afrika'ya müdahale projesi' Fransafrik sona erdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dört ülkeden oluşan Afrika turunun ilk durağı olan Gabon'da, Fransa'nın 'Afrika'ya müdahale projesi Fransafrik'in (Franceafrique) sona erdiğini açıkladı.

Ekleme: 2.03.2023 - 21:12 Güncelleme: 2.03.2023 - 21:17 / Editör: Ozge Selin
Macron duyurdu: 'Afrika'ya müdahale projesi' Fransafrik sona erdi'ONE Forest Summit' adlı zirveye katılmak için Gabon'un başkenti Libreville'e gelen Macron, burada açıklamalarda bulundu.

Macron, Fransa'nın Afrika'ya müdahale etme arzusunda olmadığını belirterek, “Fransafrik dönemi sona erdi.” dedi.

Fransafrik sayesinde ülkesinin Gabon dahil Afrika ile ortak bir tarihe sahip olduğunu belirten Macron, Fransa'nın kıta ülkelerine hala müdahale etmekle itham edildiğini söyledi.

Macron, ülkesini 'Afrika'da herkesle konuşan ve kıta ülkelerinin iç meselelerine müdahale etme rolü taşımayan tarafsız bir muhatap' olarak niteledi.

Gabon'a iklim, biyoçeşitlilik, ekonomi ve endüstri alanlarında dengeli bir ortaklık inşa etmek için geldiğini belirten Macron, ülkeye 'adam bulmak' için gelmediğine işaret etti.

Fransa, Afrika kıtasıyla ilişkileri yenilemek istiyor

Emmanuel Macron, Gabon, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni kapsayan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, ülkesinin yeni Afrika politikasını açıklamıştı.

Afrika ülkeleriyle yeni bir sayfa açmak istediklerinin belirten Macron, Afrikalılara ait kültürel varlıkların iade edilmesi için çalışma başlattıklarını söylemişti.

Macron, Fransa'nın kıtadaki askeri üslerinin sayısını azaltacaklarını belirtmişti.

Fransafrik

Başlangıçta Fransafrik terimini, Fransız aydınları, İkinci Dünya Savaşı sonrası ülkelerinin Afrika'ya ilişkin yeni politikalarını ifade etmek için kullandı.

Fransafrik, Fransa'nın Sahraaltı Afrika ülkeleriyle ekonomik, diplomatik ve askeri ilişkilerini neo sömürgecilik üzerine inşa ettiği politika olarak yorumlanıyor.
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