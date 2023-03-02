Hedefte İran savaş gemileri var: İsrail'den Brezilya'ya nota

İsrail, Brezilya'dan birkaç gün önce ülkeye demirleyen İran savaş gemilerini sınır dışı etmesini istedi.İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'İsrail, İran savaş gemilerinin birkaç gün önce Brezilya'ya yanaşmasını tehlikeli ve talihsiz bir gelişme olarak görüyor.' ifadesi kullanıldı.Gemilerin, birkaç hafta önce ABD tarafından tespit edildiği ve İran Devrim Muhafızları ile yakın şekilde çalışan İran Donanması'nın bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, Tahran yönetiminin bugüne kadar gemilere yönelik onlarca saldırı düzenlediği ve denizlerde seyrüsefer özgürlüğünü tehlikeye attığı öne sürüldü.Açıklamada Brezilya'ya Tahran yönetimini 'terörist' olarak tanımlama çağrısı yapılırken söz konusu savaş gemilerinin de sınır dışı edilmesi istendi.Brezilya ve İran'dan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.