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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Seçime gidilirken hızlı bir şekilde binalar yapılmasın

11 ili vuran depremden en çok etkilenen illerden birisi olan Hatay'da başkan Lütfü Savaş yaptığı açıklamada, seçime gidilirken hızlı bir şekilde binalar yapılmasın çağrısında bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Seçime gidilirken hızlı bir şekilde binalar yapılmasın
Ekleme: 2.03.2023 - 14:25 Güncelleme: 2.03.2023 - 14:36 / Editör: Ozge Selin
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Seçime gidilirken hızlı bir şekilde binalar yapılmasın
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli tarihi büyüklükte iki depremle sarsıldı.

6 Şubat sabahı felakete uyanan 11 ilin sakinleri, hem kendi hem de yakınlarının canının derdine düştü.

Deprem bölgelerinde 45 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, birçok vatandaş da evsiz kaldı.

Şimdilerde ise deprem bölgesinde geniş kapsamlı çalışmalar başlatıldı.

Devlet sahada
Bu kapsamda devletin tüm imkanları ve kurumları depremzedeler için harekete geçti.

Bakanlar da günlerdir sahada görevlendirildikleri illerde çalışmaları koordine ederek hızlandırdı.

Hasar tespit çalışmalarının ardından yeni yerleşim yerleri tespit edilerek vatandaşların bir an önce kalıcı konutlarına yerleştirilmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl süre istedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen vatandaşlardan bir yıl süre isteyerek konutların en hızlı şekilde yapılıp teslim edileceğini vurguladı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Seçime gidilirken hızlı bir şekilde binalar yapılmasın
Hatay'da çalışmalar sürüyor
Depremin en çok etkilediği illerden birisi olan Hatay'da ise çalışmalar büyük bir hızla sürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu (HAMOK) üyeleri ve kentte faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileri, deprem sonrası durumu değerlendirmek üzere bir araya geldi.

"Seçime gidilirken hızlı bir şekilde binalar yapılmasın"
Toplantıda konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, seçime gidilirken hızlı bir şekilde binaların yapılmasını istemediğini söyledi.

"Hızlı karar almak istiyorlar"
Yeni yapılacak binalara karşı çıkan Lütfü Savaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Hatay'ı yeniden kurgulayacağız. Seçime giderken plansız şekilde yeniden binalar yapılmasını istemiyoruz. Hızlı karar almak istiyorlar. Demografik yapıyı korumamız, giden insanlarımızı geri getirmemiz lazım. Sabırla yapacağız bunu. Şehrin trafiğinin, sanayisinin ve benzeri her alanın iyi planlanması gerekiyor. Hatay’ın ruhunda turizm, gastronomi, tarih çok önemli. Bunları kapsayan projelere ihtiyacımız var. Ancak sarsıntılar devam ederken herhangi bir bakanlığın temel atmasını zaten doğru bulmuyoruz. Antakya’daki binaların yüzde 80’nin yıkılacağını düşünüyoruz.

Kentsel dönüşüme de karşı çıkmıştı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, 4 yıl önce depremde yıkılan Emek Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüme de karşı çıktığı ortaya çıkmıştı.

Lütfü Savaş, kentsel dönüşüm projelerini bir dayatma olarak vatandaşa aktardığı o dönemlerde şu ifadeleri kullanmıştı:

Gecenin bu saatine kadar bizleri soğuk havaya rağmen bekleyen değerli Emek Mahallesi sakinlerine teşekkür ederim. Emek Mahallemize dayatılan kentsel dönüşüm projesindeki haksızlıkları ortadan kaldıracağız. Dönüşümde rantın değil halkın yanında olacağız.

Rönesans Rezidans müteahhidini savunmuştu
Lütfü Savaş, depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun için 'idealist insan' savunmasında bulunmuştu.

İdealist insan tabirini kullanan Lütfü Savaş'ın açıklamaları şu şekilde:

Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Büyük ihtimal şartlara, deprem yönetmeliğine uygun yapmıştır. Bilim yönüyle konuşuyorum. Bu deprem hiç kimse kimseye kusur aramasın, 2000 yılında 3 defa böyle bir deprem olmuş. Yeryüzüne 7 kilometre yakında oldu. Yıkıcılığı 9-10 şiddeti gibi gelir. Yeryüzüne yakın olduğundan ivme çabuk yükselip yeryüzünde büyük etki yapıyor. Eğer dağ varsa dağa çarpıp yeniden gelip sizi çarpıp diyor uzmanlar. Antakya'da, İstanbul'da, Eskişehir'de depremlere yakalandım, tüm depremleri toplayıp hepsinin toplamı bizdekinin 4'te biri kadardır. Arada 0.1 farklılık olmasına rağmen ilk deprem 10 kat daha fazla hasar oluşturdu. Aradaki 8 kilometre fark olmasına rağmen ben ikinci epremde evden çıkma gereği duymadım. Birincisi küçük bir kıyametti. Belediye mevzuat sorgulanırsa onlara yazık etmiş oluruz.
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